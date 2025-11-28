張清芳揭與許瑋甯16年私交 關穎曝邱澤「划酒拳」超強

張清芳現身邱澤、許瑋甯婚禮。（圖／東森娛樂）





藝人邱澤、許瑋甯結婚近4年，今（28）日在東方文華酒店補辦婚禮，席開40桌以上，兩人在演藝圈擁有好人緣，包含陶晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰等賓客到場祝福。其中，「東方不敗」張清芳也現身。

邱澤、許瑋甯今天舉辦婚禮。（圖／東森娛樂）

邱澤、許瑋甯今天舉辦婚禮。（圖／東森娛樂）

張清芳透露，跟許瑋甯已經認識16年，「她當模特兒我就認識她了。」張清芳也大讚許瑋甯非常孝順，「我高雄演唱會還特別帶她媽媽來。」至於新婚祝福，「他們已經有一個了，再一個兩個恰恰好，我有跟邱澤講加油。」

廣告 廣告

關穎與邱澤、許瑋甯夫妻家住很近，紅包及給孩子的禮物都已經提前送到。談到與兩人的緣分，關穎笑說其實是先認識許瑋甯的媽媽，至於邱澤則是她「台灣拳」的最大對手，不忘送上祝福「我祝他們永浴愛河，他們是很養眼的一對。」

關穎談到與邱澤、許瑋甯緣分。（圖／東森娛樂）

關穎談到與邱澤、許瑋甯緣分。（圖／東森娛樂）

另外，台北101董事長賈永婕與老公現身，「他們實在太帥太美了，像公主和王子。」至於紅包金額她僅低調表示是心意。是否會將兩人的名字打上101大樓慶祝，「他們可以花錢來打，賈董絕對願意。」

賈永婕出席邱澤、許瑋甯婚禮。（圖／東森娛樂）

賈永婕出席邱澤、許瑋甯婚禮。（圖／東森娛樂）



【更多東森娛樂報導】

●黃志明泰國車禍身亡！30年老友哀悼：沒想到這麼突然

●疑遭虐新證！于朦朧生前「戴電子腳鐐」畫面曝 粉絲心碎

●邱澤、許瑋甯今辦婚禮！賓客名單超豪華 半個演藝圈見證

