張清芳獻唱經典！現身《聖誕愛無限 藝起有盼望》未來計畫曝光

歌手張清芳參與《聖誕愛無限 藝起有盼望》音樂慶典特別節目，為觀眾帶來多首經典歌曲，包含《無價之寶》與《花雨夜》等膾炙人口的作品。熱心公益長達30多年的她，希望透過節目讓大家看見社會上仍有許多需要幫助的人。張清芳也分享了即將到來的耶誕節計畫，表示將為家裡進行節日布置並準備禮物給家人。此外，她透露未來想要放下工作安排，計劃出國旅遊，享受屬於自己的人生。

張清芳在音樂慶典特別節目中獻唱《無價之寶》以及《花雨夜》，優美的歌聲讓觀眾回味無窮。張清芳表示，埔里基督教醫院在尋找代言人時聯繫了她，讓她想起多年前曾在埔里那片美麗的森林中拍攝《花雨夜》的回憶。

熱心公益30多年的張清芳認為，透過參與節目可以讓更多人了解這個世界上還有許多需要幫助的人。談到即將到來的耶誕節，張清芳表示會為家裡進行節日布置，也會準備禮物送給家人，不過她笑著說媽媽因為信仰不同而婉拒禮物。

關於未來的工作計畫，張清芳透露雖然有人邀請她參與一些訪談節目，但她目前並沒有接受固定工作的想法。她表示接下來想要多出去旅遊，環遊世界，走走看看，活出屬於自己的人生。張清芳的分享顯示出她對生活的熱愛與對未來的期待，也展現出她在歌唱事業之外追求個人生活平衡的一面。

