張清芳預告攻蛋秀 上賊船一起搖擺

歌壇「東方不敗」張清芳將於4月26日在台北小巨蛋舉辦「富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會」，為埔里基督教醫院募款。12日她與好姐妹林心如、Ella陳嘉樺首度合體彩排，Ella透露將率領眾人齊跳〈來個蹦蹦〉並努力「搖動下擺」，讓張清芳驚呼：「我怎麼不知道要跳這段？」Ella笑稱張清芳已經「上了賊船」，現場示範如搭公車抓拉環左右擺動的動作並傳授口訣，讓張清芳仰天長嘯：「我一定不要忘記！」Ella隨後打趣道：「練起來，一定不會失智。」

彩排現場話題不斷，張清芳透露邀約嘉賓的過程其實一波三折，好在Ella剛好能參與，讓她感動直呼：「Ella可以，我就安心了一半，真的是大宇宙的安排。」Ella也表示，這次演出會選唱一首適合該場合的歌，並感性說道：「只要保持一顆『天天年輕』的心，不管到幾歲，只要願意動起來、照顧自己的身體，就可以永保年輕。」

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隨後，張清芳打給林心如邀約，「她馬上就說可以。」林心如則笑回：「謝謝妳又帶我上小巨蛋了，上次是10年前，我心想芳姐哪來的靈感？找我，不怕喔？」彩排過程中，眾人發現林心如竟然自備專屬耳機，張清芳驚訝問：「妳何時要用啊？」林心如幽默回應：「我也出過唱片啦！」Ella則笑虧她居然沒把耳機弄丟，張清芳也誇她惜物。

張清芳擔任埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使將屆1年，此次再度攻蛋，目標為偏鄉長輩籌建長照大樓募資8億元，購票請洽「KKTIX」。