張清芳、張艾嘉同台耶誕慶典 跨黨派議員合奏〈平安夜〉

張艾嘉再度擔任節目說書人，以溫暖聲線為耶誕特別節目拉開序幕。（圖／TVBS提供）

金馬影后張艾嘉再度擔任《聖誕愛無限藝起有盼望》節目說書人，以溫暖聲線為耶誕特別節目拉開序幕，並為大家講述到當年的平安夜其實不平安，而〈平安夜〉這首曲子又是如何由危機化為轉機。張艾嘉也分享道：「在紛亂不安的時代，很多人是需要安慰與溫暖的，希望透過平安夜故事與音樂，為大家在佳節帶來溫暖力量與平靜。」

張清芳獻唱〈花雨夜〉、〈無價至寶〉兩首經典名曲。（圖／TVBS提供）

除此之外，節目也重磅邀請到歌壇天后張清芳獻唱〈花雨夜〉、〈無價至寶〉兩首經典名曲，用歌聲為佳節注入滿滿暖意。對此張清芳也感性表示：「真的很久沒有參加節目錄影現場演唱，回到這個讓我覺得熟悉又陌生的環境，且又能在平安夜與大家見面覺得很溫暖。」

白家綺（左起）、岑永康擔任節目主持人，一同與觀眾共度平安夜。（圖／TVBS提供）

延續去年引發話題的《聖誕綻情室》單元，今年由郭子乾、唐從聖扮演的「寒國魚」「李嗷」再度回歸，在先前「全民大悶鍋」導演謝念祖操刀下以幽默與反差方式呈現。更邀請到了包含徐巧芯立委、戴瑋珊市議員、黃瀞瑩市議員，不同黨派的來賓在平安夜放下立場共同演奏〈平安夜〉樂章，看似混亂實則和諧的演奏為的是讓觀眾在笑聲中感受節日最珍貴的溫度。

此次耶誕音樂慶典節目《聖誕愛無限 藝起有盼望》以「盼望」為主題，由白家綺、岑永康攜手主持，黃韻玲與「藝起發光」眾多藝人輪番登台，從經典民歌旋律到平安夜大合唱，運用動畫結合音樂與故事，讓平安夜更像一場大型團聚，陪伴觀眾度過最溫馨耶誕夜。

