張漢忠促果嶺公園再優化 盼建人行天橋及改善步道

市議員張漢忠肯定市府開放七十公頃果嶺自然公園與市民共享，並建議加速建置人行天橋及改善步道舖面。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員張漢忠廿八日總質詢肯定市府開放七十公頃果嶺自然公園與市民共享，並建議加速建置人行天橋及改善步道舖面。

張議員指出，許多市民想串聯遊憩果嶺公園及澄清湖，惟兩者間隔一條車流頻繁的松藝路，市府已規劃全長一百八十公尺、寬三公尺的人行天橋，串聯果嶺公園和澄清湖，期盼市府早日完成這項重要建設。

另外，張議員建議將八德南路停車場步道由礫石改為水泥鋪面，以利親子遊客及嬰兒車通行。

張議員指出，鳳山區中山東路58巷剩餘路寬，該巷道為一條八米計畫道路，南銜接鳳林路、北接中山東路，因巷道內部份路段土地為私有，地主擺設盆栽致使八米寬巷道只剩四米寬可供周遭逾八百戶住家人車通行，長期未徵收開闢，造成交通瓶頸，盼市府研議徵收加速開闢。

廣告 廣告

張議員提到，鳳翔公園前身為大型垃圾掩埋場，之後改建為環保公園，但因過去地下沼氣及腐化垃圾致使地面下沉有凹洞，公園設備也因地基不穩自然毀損，且礙於安全風險，所有建設皆停留在紙上談兵，導致鳳翔公園如同廢墟。

他認為，唯有將公園掩埋垃圾計畫性清除，改良土質後再進一步活化，才是上策。三井購物中心即將開幕，張議員呼籲市府應及早規劃人潮紓解動線。