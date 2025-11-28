張漢忠關心鳳山三井ＬａＬａｐｏｒｔ開幕後人車潮 市府：有交通配套措施

圖：高雄市總質詢，市議員張漢忠關心三井購物人車潮疏散等議題。（記者黃富貴攝）

高雄民眾期待的鳳山三井ＬａＬａｐｏｒｔ，預計於明年年第三季開幕，市議員張漢忠二十八日於市政總質詢時，關心開幕後人車潮紓解動線，要求市府單位提早規劃好。對此，交通局長張淑娟回應，當初興建規劃時，就有交通配套措施，但鼓勵大家多使用公共運輸。

張漢忠表示，斥資約一百億的鳳山三井ＬａＬａｐｏｒｔ是高雄民眾期待，同時兼俱購物、飲食、休閒的好場所。位於落衛武營文化中心對面，目前正在趕工中，整個鳳山人都十分期待，預計興建地面樓高為七樓，地下兩層，總面積約六萬兩千坪，希望交通局提早規劃相關動向。

張淑娟答詢，三井ＬａＬａｐｏｒｔ當初興建規劃時，我們就有交通配套措施，包括在自由路出入口前，會再多一個車道，國泰路則是包括快慢分隔島及中央分隔島，都會做削切處理，所以周邊幾個瓶頸點會改善，但還是鼓勵大家多使用公共運輸。

張淑娟指出，依照規定，三井ＬａＬａｐｏｒｔ必須在開幕前六個月提交通疏運計畫到交通局做審議，所以後續會提醒要交計畫，到時候整個交通疏導，包括義交配合、路口疏導等，交通局都會嚴格與業者溝通，及後續配套措施的努力。

此外，張漢忠也提到，果嶺公園與澄清湖間的人行天橋應盡早完成，讓國人可以用走路方式過去，同時也建議許多年輕朋友會帶小孩出來散步，部分路段為石頭路，導致嬰兒車不好推，是否有辦法改為水泥鋪面？

市長陳其邁說明，天橋預計明年十月完工；礫石鋪面步道透水性較佳，較能維護生態保護，這個牽涉到生態保護的問題，市府會研究看看。