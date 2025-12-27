張炳煌書法展竹縣開幕 楊文科大讚筆墨與科技激盪火花

張炳煌（右）親自現場揮毫，寫下「文以載道，科技展新」的墨寶，親自送給推動中華文化不遺餘力的新竹縣長楊文科（左）。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣文化基金會與淡江大學文錙藝術中心攜手合作的「承古開新、筆墨共融-張炳煌書法暨e筆作品展」，廿七在新竹縣政府文化局美術館舉行開幕，現場張炳煌教授親自揮毫演示，並展出e筆系統，呈現傳統書藝與現代數位科技的深度對話，吸引眾多藝文界人士與貴賓共襄盛舉。

張炳煌親自現場揮毫，寫下「文以載道，科技展新」的墨寶，親自送給推動中華文化不遺餘力的新竹縣長楊文科。張炳煌現場分享，書法傳承必須兼具本土文化與時代精神。他在長年臨池創作之餘，積極推動「e筆 AB 雙軌轉型研發計畫」，開發出具演算能力的「書作玉成」、「空靈揮毫」及「美跡系統」，透過數位轉型，書法不再受限於紙筆，更能邁向國際與青年世代接軌。

楊文科表示，張老師「每日一字」書法教學，展現傳承古今、筆墨共融精神。現今更是將傳統書法與現代科技結合，激盪出火花，令人驚艷。如同竹縣重視基礎建設，以及強化文化底蘊。藉由這次看到竹縣書法推動成果，竹縣也將書法列為國小課綱範圍，持續為將傳統文化發揚。歡迎所有鄉親朋友，攜手來欣賞張教授的書法展。

楊文科說，張教授以跨時代視野，透過AI與數位工具賦予古老筆墨新的生命力，這與新竹縣推動藝術普及化、智慧化的政策方向不謀而合，更為在地青年學子開拓藝術創作的想像空間。

文化局長朱淑敏指出，本次展覽是「傳統藝術當代表現」具體實踐，是為未來新美術館科技導向先行暖身，讓民眾親身感受筆墨動態化後的互動趣味，打破大眾對書法傳統刻板印象。歡迎全國愛好藝術與科技的民眾明年一月十一日前親臨新竹縣美術館，見證這場筆墨與科技融合的文化盛宴。