張炳煌書法暨e筆 + AI動畫作品展 聲樂家簡文秀高歌按讚

台灣家喻戶曉的書法名家張炳煌，今(27日)在 新竹縣政府文化局美術館101展廳舉辦「承古開新、筆墨共 融-書法暨e筆作品展」，現場展出多筆作品，開幕儀式上，除了張炳煌現場揮毫，聲樂家簡文秀也同步獻唱〈又見炊煙〉，呈現跨域藝術聯動。





聲樂家簡文秀（左）高歌＂又見炊煙＂結合張炳煌（右）大字揮毫 展現難得一見的跨域藝術聯動（圖／億光文化基金會提供）





展覽開場活動由銅好樂團三重奏揭幕，而與張炳煌擁有多年深厚友誼的聲樂家簡文秀，特別專程趕赴新竹，高歌一曲〈又見炊煙〉結合張教授的書法揮毫，展現難得一見的跨域藝術聯動！

張炳煌（右）現場揮毫「文」以載道「科」技展新 感謝新竹縣長楊文科對藝文發展的支持（圖／億光文化基金會提供）









張炳煌以深厚的功力與不懈的熱忱推動書法超過50 年，1980年主持三台聯播的「每日一字」長達20餘年， 將書法帶入家家戶戶，更自2001年帶領團隊歷經7年研發 出「e筆書畫系統」，並結合AI動畫，開啟書畫影音化的新紀元。





.承古開新、筆墨共融-張炳煌書法暨e筆作品展 開幕式來賓大合影（圖／億光文化基金會提供）









簡文秀在現場也贈送所有來賓們億光電子軍用材質高效能LED手電筒，希望為社會帶來更多關懷與溫暖。

此次作品展即日起至115年1月11日止，張炳煌也親自邀請民眾，來觀賞如何透過e筆結合AI動畫，賦予漢字全新魅力！

