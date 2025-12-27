張炳煌書法暨e筆＋AI動畫展登場 簡文秀跨界獻聲按讚
【記者蔡富丞/新竹報導】臺灣書法名家張炳煌教授「承古開新、筆墨共融—書法暨e筆作品展」，今（27）日在新竹縣政府文化局美術館101展廳正式開幕。開幕活動由銅好樂團三重奏揭幕，聲樂家簡文秀亦特別到場，現場獻唱〈又見炊煙〉，並結合張炳煌即席書法揮毫，展現書法、音樂與科技跨域融合的藝術成果。
張炳煌深耕書法藝術逾50年，長期致力於書法教育與推廣。民國69年間主持三台聯播節目《每日一字》，播出長達20餘年，將書法帶入大眾生活，成為一代人共同的文化記憶。2001年起，張炳煌更率領團隊投入數位書畫研發，歷時7年完成「e筆書畫系統」，近年進一步結合AI動畫技術，讓書法作品以動態影像形式呈現，開創書畫結合科技的新表現語彙。
與張炳煌教授相識多年的聲樂家簡文秀表示，張教授多年來持續以創新方式傳承漢字文化，令人敬佩。她也於活動現場致贈與會來賓億光電子軍用材質高效能LED手電筒，盼藉此傳遞關懷與溫暖。
本次「承古開新、筆墨共融—書法暨e筆作品展」即日起展出至115年1月11日，展覽透過傳統書法、數位e筆與AI動畫的結合，呈現漢字在當代科技語境下的多元可能，邀請民眾前往觀展，感受書法藝術的全新風貌。
