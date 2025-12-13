一張照片丟后冠！芬蘭小姐「瞇瞇眼」照片涉歧視 代表國家才幾週就被撤銜

芬蘭小姐札夫切（Sarah Dzafce）因涉及歧視手勢風波，遭主辦單位撤銷后冠。（翻攝自IG＠sarahdzafce）

剛代表芬蘭出征2025年環球小姐（Miss Universe）的芬蘭小姐札法斯（Sarah Dzafce），因社群媒體上發出將眼角往兩邊拉扯、變成瞇瞇眼的照片，涉及種族歧視，引發國內外撻伐對此，芬蘭小姐組織於本月11日正式宣布，即日起撤銷其「芬蘭小姐」頭銜。

為何突然被拔后冠？爭議照片在網路瘋傳

芬蘭小姐札夫切（Sarah Dzafce）因涉及歧視手勢風波，遭主辦單位撤銷后冠。（翻攝自X）

綜合外媒報導，事件起因於一張在社群平台廣泛流傳的照片，畫面中Dzafce被指做出帶有歧視意味的手勢。儘管該照片是在她參加環球小姐比賽返國後數週才被翻出，但迅速引爆輿論風暴，要求主辦單位表態與處分。

主辦單位怎麼說？強調「責任與頭銜不可分」

芬蘭小姐組織在官方聲明中指出，撤銷頭銜的決定「並非否定個人價值，而是關於責任」。聲明強調，當事人身處國家與國際代表角色，其行為將被放大檢視，必須承擔相應責任，任何歧視行為皆與選美核心價值背道而馳。

她有沒有道歉？曾發文認錯仍難挽回

事發後，Dzafce曾在Instagram發布道歉聲明，坦言自己的行為對許多人造成傷害，尤其向受到影響的族群致歉，並表示自己仍有成長空間，未來希望「用行動而非言語」證明尊重與包容。

不過，主辦單位仍認為，相關行為已嚴重損害芬蘭小姐形象，最終決定在她返國後召開面對面會議，並拍板撤銷頭銜。

是否涉及政治立場？官方急切割

芬蘭小姐組織強調，這次處分並非政治立場之爭，而是單純關於尊重、人權與反歧視的基本價值。聲明中特別向亞洲社群致歉，坦言相關內容「具冒犯性且造成實質傷害」，絕不可接受。

會完全封殺她嗎？仍提供心理與媒體協助

值得注意的是，主辦單位並未全面切割。芬蘭小姐執行長蘇內瓦・舍格倫（Sunneva Sjögrén）表示，Dzafce仍可獲得心理諮商與媒體應對輔導至2026年9月，也歡迎她未來以其他身分參與活動，顯示主辦單位試圖在問責與支持之間取得平衡。

新芬蘭小姐是誰？亞軍火速接棒

隨著原冠撤銷，原本的亞軍塔拉・雷赫托寧（Tara Lehtonen）於同日正式加冕為2025年芬蘭小姐。她在社群發文表示，將以謙卑與尊重承擔這份責任，強調這不只是一頂后冠，更是一份社會信任。

