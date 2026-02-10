一張照片就能開口說話？字節跳動新AI涉隱私爭議！官方急修改功能滅火

科技創作者潘天鴻 (Tim) 的實測Seedance 2.0模型，發現只要上傳1張照片該模型居然可以擬出他的聲音，引爆隱私爭議，官方緊急限縮功能以止血。 圖：翻攝自Mediastorm影视颶風 YT

[Newtalk新聞] 只要上傳一張照片，AI就能讓影中人開口說話，甚至連聲音都模仿得維妙維肖。字節跳動最新發表的Seedance 2.0模型，雖然展現了強大的影片生成技術，卻因涉及「偷走」用戶的臉與聲音，引爆嚴重的隱私爭議。在外界強烈質疑下，官方不得不緊急修改規則，限制這項功能的使用。

這起風波源自科技創作者潘天鴻 (Tim) 的實測Seedance 2.0模型的影片。他發現，在完全沒有提供語音樣本或輸入文字指令的情況下，系統光靠一張靜態照片，就能自動生成與他本人極度相似的配音。這種「高度逼真」的效果令人不寒而慄，也讓大眾驚覺，AI技術已能輕易在未經授權下推測並重建個人特徵。

隨著隱私恐慌蔓延，字節跳動旗下的「即夢AI」平台反應迅速，緊急宣布暫停「真人素材作為主體參考」的功能。官方解釋，為了保障使用者權益並維持創作環境穩定，必須設下界線，強調技術創新不能逾越個人邊界。業界分析，這顯示生成式AI發展過快，相關的法規與治理規範顯然跟不上腳步。

然這場爭議也突顯出 Seedance 2.0 不容小覷的技術實力。這款模型支援多種輸入方式，能精準學習鏡頭語言與動作細節，更首度在 2K 高畫質下實現影片與聲音的原生同步，還能自由延長影片長度。這被視為中國AI影片生成領域的一大突破，也預示未來的產業競爭將更加白熱化。

