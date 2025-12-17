一張照片掀風暴！蘇有朋金雞獎同框「殺人范」遭炎上 網：太噁心！

記者林宜君／台北報導

2025年第38屆中國電影金雞獎暨金雞百花電影節已於11月中在福建廈門舉行，典禮內容包括頒獎典禮、影片展映及各類活動，並於11月15日正式頒出最佳男女主角等獎項。易烊千璽與宋佳分別獲得影帝與影后殊榮等重要獎項。台灣資深藝人蘇有朋受邀擔任金雞獎主持之一，在典禮上與中國男星鄧超等人搭檔主持，並與對方出現有趣互動。鄧超稱自己「從小聽蘇有朋的歌長大」，但下秒唱錯歌曲引發全場大笑，蘇有朋及其他主持人也幽默回應，互動片段在社群熱傳。

廣告 廣告

兩人合照引起大多網友憤怒與反彈。（圖／翻攝自Threads）

網友甚至說蘇有朋不是我認識的乖乖虎了。（圖／翻攝自Threads）

近期網路上瘋傳范世錡和蘇有朋熱情相擁的同框照，令粉絲不敢相信，表示「太噁心!」、「不是我認識的乖乖虎了」、「好失望也好氣憤」、「真的，為了利益出賣自己的靈魂」、「我好難接受，從小喜歡的偶像竟然跟囂張至極不知殺過多少人的殺人范開心相擁合照！」，兩人合照引起大多網友憤怒與反彈，甚至傳出蘇有朋是否對于朦朧相關事件略之一二，網路的討論與質疑聲浪越來越大。

更多三立新聞網報導

最新！于朦朧案當晚驚爆11人死亡 陽光上東傳槍響火光

楊丞琳李榮浩與杜強三人關係曝光！傳杜強來台疑住楊家 全網輿論炸鍋

于朦朧遭騙！高泰宇被爆「借200萬買豪車豪宅」欠錢不認帳 還參與虐殺

于朦朧效應延燒！李亭哲爆娛樂圈內幕 65％演員失業 網：活該！

