一張照片犯眾怒！5歲男童被逼站雪地當誘餌 美法官下令釋放

2026年1月20日，美國ICE幹員在明尼蘇達州逮捕非法移民時，逮捕5歲的連恩，還把他當誘餌引人在家中的母親出來一起抓捕。美聯社



美國移民暨海關執法局（ICE）上月在明尼蘇達州逮補移民時，抓走一名5歲男童，還拿他當餌試圖誘捕他的母親，男童被迫在雪地中無助又委屈模樣引來撻伐。美國聯邦地區法官比里（Fred Biery）昨天（1/31）下令釋放被關押的男童與父親。

ICE幹員上月（1/20）在明尼蘇達州的行動中，帶走來自厄瓜多、5歲連恩（Liam Conejo Ramos）和他的父親阿里亞斯（Adrian Conejo Arias）。國土安全局指控他們非法入境美國，律師表示父子合法在美國申請庇護。

2名目擊者對媒體表示，ICE幹員在雪地中抓著連恩，把他當誘餌，試圖迫使當時人在家中連恩母親離家束手就擒，好一口氣逮捕一家人。連恩在雪地中任人擺佈，稚嫩臉孔上透露害怕於無助，照片令人心疼也憤怒。

目擊者還說當時家裡走出一名成人表示可暫時監護連恩，校方也有老師出面，但ICE不願釋放男童，最後將父子兩人都帶走。 連恩母親事後受訪表示，老公當時叫她千萬別走出家門自投羅網。記者問她ICE幹員是否拿兒子當誘餌？她說：「沒錯。」

美國聯邦地區法官比里（Fred Biery）上週一（1/26）暫時擋下父子的驅逐出境令，裁定在連恩和父親對拘留提出訴訟期間「不得進行任何遣返或轉移」；昨天（1/31）他更下令釋放父子。

比里在昨天公佈的裁決書中寫道「本案源於政府為追求每日遣返配額所採取的政策，考慮不周且執行不力，即便對兒童造成創傷也在所不惜」，「由於美國繁瑣的移民制度，申請人可能被迫或自行返回原籍國，但這應通過比現行政策更有序、更人道的方式來實現」。

之前川普政府宣稱只要行政部門簽發的搜查令表明，政府有合理理由相信某人非法入境，就足以成為移民官員強行進入住所並實施抓捕的依據，不需要經過法官簽署。

比里猛烈抨擊川普政府此做法，稱僅憑行政部門簽發、未經法官簽署的行政搜查令，不足以滿足《憲法》規定要求，「這簡直就是讓狐狸看守雞舍」。比里強調「《憲法》要求由獨立的司法官員來執行」。

他也指出「觀察人類行為證實，某些人對不受約束之權力的貪婪，和為之施以殘忍的手段毫無底線，喪失人性」，令「法治遭踐踏」。

