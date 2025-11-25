一張照片被譏「不懂打掃廚房」 陳佩琪感性回應：想先把握時間陪柯文哲吃飯

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

民眾黨前主席柯文哲歷經1年關押重獲自由，柯文哲妻子陳佩琪在民眾之聲《言之有午》節目中分享闊別一年的夫妻生活，她日前在臉書po出一張與柯文哲吃飯的照片，照片一角卻拍到一片凌亂的廚房，被網友譏笑稱不懂打掃廚房。陳佩琪也對此回應，自己已經一年沒有和丈夫同桌吃飯，廚房再亂，她也不想先整理，只想把握時間先陪他吃飯，之後再慢慢收拾。

談及夫妻分工，陳佩琪認為沒有絕對標準，長久之道在於互相體諒。她解釋，過去柯文哲無論在台大醫院或擔任市長期間，工作量都是她的兩倍，因此由她多分擔家務十分合理。她幽默反問「難道晚上十點多要倒垃圾，但他還沒下班，我就讓那包垃圾躺在那裡枯等嗎？」

提到柯文哲出所後的適應狀況，主持人許甫以「男生當兵退伍後常需要一段時間恢復」為例，詢問柯文哲是否也出現類似情形。陳佩琪表示，柯文哲本來就常向外界坦言自己有輕微亞斯伯格特質，不喜歡與過多人群互動，而長期被羈押在相對封閉的環境裡，確實讓他重回較為封閉、退縮的狀態。她說，柯文哲需要一段時間重新適應與社會互動的節奏，「很多小草會問，為什麼阿北沒有出來活動，或是沒有出來跟大家打招呼？其實不是不想，而是他真的需要時間。」

陳佩琪以醫學角度解釋，人在經歷長期壓力性事件後，要恢復到原本的社會互動狀態，通常需要三到六個月。她相信，隨著時間推移，加上年底的辯論會是一個重要轉折點，「12 月底之後，阿北應該會慢慢恢復，重新跟小草、跟民眾黨的黨公職有更多互動的機會。」許甫也補充，或許在過年前後，大家就有機會看到柯文哲再次向支持者問候、拜年，大家可以期待一下。



