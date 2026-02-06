一張照片開啟一段記憶 高雄麗尊啟動回憶募集行動

▲麗尊酒店自2月起啟動「麗尊集團品牌形象影片暨回憶募集抽獎活動」，月月抽好禮。

【記者 王靚慧／高雄報導】高雄老字號五星級飯店麗尊酒店，2025年與興富發集團完成股權交易，並採「售後回租」模式持續營運至今（2026）年底，28年來，麗尊對許多高雄人而言，是婚宴、尾牙、春酒、滿月酒、抓周宴，以及年節團圓的重要場域，是人生重要時刻的見證者。麗尊酒店於此最後營運階段，特別啟動「麗尊集團品牌形象影片暨回憶募集抽獎活動」，邀請民眾翻閱相簿、打開手機，分享那些曾經在麗尊發生、也與高雄這座城市緊密相連的生命片段，讓故事持續被看見、被記錄。

廣告 廣告

麗尊酒店近日推出全新品牌形象影片，影片中以熟悉的宴席畫面、城市街景與生活片段，勾勒出數十年來陪伴高雄成長的共同記憶。麗尊集團表示，創辦人李登木具藝術家背景，亦曾任高雄市副市長，將藝術、美學與城市公共精神融入飯店經營理念，使麗尊酒店不只是旅宿與宴會空間，更期許成為流動於城市中的「行動美術館」，承載高雄不同時期的風貌與榮耀。

多年來，麗尊見證了高雄國際會展、大型會議與商業發展的重要時刻。來自外地甚至海外的賓客，曾在此參與會議、舉杯慶賀，留下交流與旅行的美好記憶；對不少家庭而言，第一次穿上西裝喝喜酒、牽著父母的手走進宴會廳、在親友祝福中步上紅毯，或是年節時與家人圍桌共享熟悉滋味，這些片段交織成世代流轉的城市生活記憶。

麗尊酒店表示，此次品牌形象影片與回憶募集抽獎活動，民眾只要在活動期間於指定活動貼文下方留言，分享與麗尊相關的照片或故事，即可參與每月抽獎，活動採「累計參加制」，越早參與，中獎機會越多，即使未中獎仍可持續參加後續抽獎。二月份抽獎獎項包括：麗尊酒店卓越客房雙人房一晚（含兩客早餐）、木櫃工廠創意鍋物餐點、單人吃到飽券、芙悅軒漫思茶禮盒、麗尊美食市集冷凍食品、帕可麗酒店艾可廚坊水果鬆餅兌換券等。（圖／麗尊集團提供）

活動連結： https://reurl.cc/yK3KmD