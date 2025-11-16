張珀源用行動連結市民

新北市民政局祕書張珀源畢業於文化大學政治學系，現就讀於政大國際事務學院國家安全暨大陸研究碩士班，服務、居住於新北市逾10年，早已將這座城市視為第二個家。從青年時期參與政治營隊開始，到如今熟稔市府業務的行政推手，他用行動走進社區，讓自己與新北市的土地緊緊相連。

張珀源笑著表示，投入公共服務契機來自一份單純的好奇。大學時期，在網路上看到「馬英九吳敦義競選總部」的「文哥召集令」，招募學生參加「民主選讚營」，他心想既然念政治學，就該親自看看實務運作。而這份熱忱，更意外開啟他的幕僚人生。

他先後協助前總統馬英九、前新北市長朱立倫及新北市長侯友宜打選戰。從基層幕僚歷練起，第一份政治工作，就是從郝龍斌尋求連任台北市長時，在選前之夜擺放紅色塑膠椅開始。參加完營隊之後，在馬吳全國競選總部的新媒體部任職，也是國民黨文傳會創立新媒體部時的首批成員之一，並先後曾在國民黨中央黨部及台北市黨部服務。

值得一提，張珀源擅長協助地方民意反映與跨局處溝通，更懂得運用社群行銷吸引目光。於文化局任職期間，曾參與籌備新北兒童藝術節、民歌講唱會等大型活動，並參與北北基桃四縣市共同推動「眷村文化節」。在中華民國空軍創建百年之際，參與推動新北市府與空軍司令部的首度合作，重現空軍三重一村的砲陣地風貌。

張珀源歷經2024年總統大選洗禮後，回任民政局祕書，參與新北市燈會、升旗典禮、聯合婚禮等活動，也協助推動里鄰編組調整、鄰長納保、提高生育獎勵金及優化殯儀館等政策。他始終深信，「市政不一定需要華麗的口號，重點在於讓民眾感受更方便、更安心」。