張琳遭追討200萬反擊了！爆前未婚夫睡酒店妹 蒐證提告開戰

張琳遭前未婚夫公開追討200萬元，雙方各執一詞。（圖／翻攝自張琳IG）

《小姐不熙娣》班底張琳近日遭前未婚夫公開追討200萬元，並指控她借錢不還、封鎖聯絡方式，引發外界熱議。對此，張琳出面回應，坦承創業初期確實曾向男方借款周轉，但強調雙方對於款項性質及金額認知不同，自己認知的爭議金額約80萬元，而非男方所稱的200萬元。她除透過律師發表聲明反擊外，也表示已完成相關蒐證，若對方持續散布不實言論或侵害權益，不排除採取法律行動。

張琳透過律師發表聲明，否認存在男方所稱的借貸關係。（圖／翻攝自張琳IG）

《ETtoday新聞雲》報導，針對近日延燒的追債風波，張琳透過律師聲明指出，雙方交往期間所產生的租金、學費及生活開銷等支出，均屬共同生活期間費用，從未簽署任何借據、本票，也未成立法律上的消費借貸契約。聲明強調，她過去基於雙方感情基礎，曾主動提出針對部分爭議款項採取分期處理方案，希望和平解決紛爭，但遭男方拒絕，因此相關提議已失去拘束力。雙方至今未就相關款項達成任何法律上的合意，也不存在男方所稱的借貸關係，因此拒絕再進行不合理的私下協商。

廣告 廣告

律師聲明也指控，男方分手後持續以借貸名義追討款項，不僅私自增加各種費用項目、任意擴大索求金額，還曾傳送「最後一封警告信」、「我會標記妳」等訊息，企圖迫使張琳簽署不存在債務的借據及本票。此外，男方也被控未經同意擅自在Instagram限時動態使用張琳照片、公開其姓名，並發表「借錢應該要還吧」等內容，已對其社會名譽及商業信用造成損害。

稍早據據《鏡週刊》引述男方說法，他近日在社群平台公開點名張琳，質疑她住豪宅、背名牌包、經常出國旅遊，卻遲遲未償還借款，甚至封鎖聯絡方式，發文喊話「借錢應該要還吧」。事件曝光後迅速引發討論，也讓雙方過往感情糾紛再度浮上檯面。

面對外界質疑，張琳坦言創業初期資金吃緊時，確實曾接受前未婚夫資金協助，但雙方對於哪些款項屬於借貸、哪些屬於共同生活支出始終沒有共識。她表示，兩人分手時曾提出還款規劃，希望等出售台南房產後再逐步處理相關款項，也願意持續溝通，但男方主張的200萬元金額與她認知差距過大，因此遲遲無法達成協議。

除了借款爭議外，張琳也首度公開婚約告吹的原因。她透露，自己曾收到一名酒店小姐傳來與前未婚夫的親密床照，對方還附上「你睡著的時候好帥」等曖昧訊息，讓她意外發現男方外遇事實。不過她強調，外遇並非唯一原因，真正讓感情破裂的是雙方長期存在的金錢與價值觀差異。她指出，前未婚夫過去曾希望她向熟識的貴婦朋友借款300萬元周轉，但遭到拒絕後，男方竟批評她「只能同甘不能共苦」，讓她徹底心寒，最終決定解除婚約。

張琳表示，目前已完成相關刑事罪證完整取證，並委由律師處理後續法律程序，要求對方立即刪除所有涉及其個資、照片及相關貼文，停止一切騷擾、抹黑及侵權行為。她強調，針對惡意誹謗及散布個資等侵權行為將依法追訴、絕不寬貸；若對方持續侵害其權益，不排除提出刑事告訴及民事求償。

張琳過去曾是孫協志旗下女團「Sun Lady」副團長，2013年出道、2015年團體解散後轉戰電商事業，近年則以創業女強人形象活躍於《小姐不熙娣》，目前社群平台擁有超過12萬名粉絲追蹤。如今感情舊帳與金錢糾紛同步浮上檯面，也讓外界持續關注雙方後續發展。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新竹便當店氣爆釀2死 店主現身派出所：早上看到臉書才知道出事

加拿大航空爆醜聞！前機長涉嫌偽造資料 17年來無照執飛逾900航班

試衣間拍完穿搭片就走人「衣服丟滿地」 NET店員質疑：根本沒買就推薦