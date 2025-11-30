張瑞夫答應演八點檔給阿嬤看 吐遺憾：現在晚了一點

萬秀洗衣店第三代張瑞夫跨界出演八點檔，他人生第一次演戲就遇上「醬油小湯包慘案」，戲劇化程度堪比經典台八名場面。他在《百味人生》中客串登場，端著淋滿醬油的小湯包走在路上，卻在林萱瑜與大牙拉扯衝突的波及下，醬油整包炸裂濺上衣服，成了無辜受害者。

張瑞夫手上拿著滿滿醬汁的小籠包。（圖／三立）

第一次走進八點檔劇組，張瑞夫坦言壓力大到「心跳飆升」，笑說自己眼白多，看起來就像壞人，意外非常適合作反派。為了克服緊張，他在開拍前對著鏡子狂「練笑話」，用最台味的誇張語氣幫助自己進入角色。從梳化到排戲，他還一邊量心跳一邊回報給工作人員，把現場逗到前仰後合。雖然只是客串，卻靠著自然又精準的反應獲劇組一致稱讚。他與林萱瑜、陳謙文是現實生活中的好友，本該放鬆的他反而更緊繃，擔心拖慢大家拍攝進度，林萱瑜在旁大笑直呼：「他超台八！完全無違和，馬上融入了。」

廣告 廣告

提到與台八的緣分，張瑞夫說自己以前最常陪阿嬤追劇，尤其記得《霹靂火》與苗可麗的經典罵人橋段。這次客串讓他心裡格外感慨：「阿嬤還在時我就說過想演台八給她看，雖然現在晚了一點，但能實現承諾還是很有意義。」

被問是否有演戲天份，他先謙虛否認，接著又忍不住笑說：「以這次成果來看，應該有一點點潛力啦。」拍戲空檔，他更自編「洗衣店版台八」橋段，語氣狠得像江湖大哥，現場笑成一片。

首次踏進劇組，他看見演員們拿筆改劇本覺得新鮮，陳謙文更打趣對他說：「你不用改，因為你的台詞太少了！」讓全場再度爆笑。張瑞夫表示，這次算是「演自己的本行、牛刀小試」，也期待未來能挑戰更高強度、更有戲劇張力的角色。