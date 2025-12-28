張瑞泰接建國科大校友總會理事長

建國科技大學校友總會昨（二十八）日在台中大和屋日本國際美食館舉行「第十三屆第三次理監事聯席會議暨第十二、十三屆理事長交接典禮」。現場邀請「無盡視界」畢業展前三名精彩走秀，場面熱烈！

現場席開六十桌，為今年六十週年校慶畫下完美句點。張瑞泰從卸任理事長林維毅手中接過印信，開啟校友服務新篇章。張瑞泰現職為卡登實業董事長，在營造業擁有深厚背景，為人海派務實，長期投身社會公益，曾任國際獅子會國際理事、行政院政務顧問，處處展現卓越領導力。他表示：「這份重擔是榮譽也是責任，我們將秉持『共創事業榮譽』的精神，持續擴大校友總會影響力，並加強學弟妹的就業鏈結，讓『建國人』在各行各業發光發熱！」。

宴席上提供的酒品〈白海豚紀念原酒〉是該校與「臺灣華陀酒業」研發的成果，該校透過「低碳製程酒品研發」SBIR計畫，獲得彰化縣政府及經濟部「中小企業創新研發計畫」補助，由第一屆副總會長林盈慶推薦進入「SIGC國際烈酒大獎賽」，十二月〈白海豚紀念原酒〉脫穎而出，勇奪威士忌類金牌。這項榮耀不僅是建國科大產學合作的具體成效，更是校方與彰化在地產業結合，成功走向國際舞台的「台灣之光」。

江金山校長率領三十多位主管觀禮，江校長表示，畢業校友是學校最寶貴的資產，期待新任理事長帶領全球校友，成為母校最堅強有力的後盾。同時帶來該校美容系大四「無盡視界」畢業展前三名動態服裝秀，展現該校在美學藝術的強大實力。誠摯邀請加入校友團，共同譜寫下一個六十的輝煌。

