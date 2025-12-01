【張瑞雄專欄】創世紀任務與國家競賽

人工智慧的浪潮已不再只是產業發展的工具，而是國家戰略的核心。台灣提出「AI新十大建設」，以矽光子、量子科技與AI機器人作為三支柱，為未來十年科技與經濟佈局搭起骨架。美國則以「創世紀任務」(Genesis Mission)打造整合式AI科研平台，試圖以國家力量重組科研生態系。兩者方向不同，卻指向同一件事，AI已成為新時代的國家競賽。

如果說二十世紀的太空競賽奪取的是天空與聲望，二十一世紀的AI競賽爭奪的則是經濟命脈、科研主導權與地緣政治安全。在這個新局面中，科技治理已不是選項，而是一種必須。「國家興衰取決於領導者是否具備知識」，今日的競爭，領導者需要的不只是知識，更是面對新科技時的決斷力。

廣告 廣告

台灣的「AI新十大建設」以技術本體為核心，矽光子是先鋒，象徵台灣希望在AI新硬體體系上扮演世界供應鏈的不可替代角色。量子科技則是一個大膽的押注，雖然其真正落地仍需時間，但當全球資料量呈現爆炸式增長，傳統算力已逐漸出現瓶頸，量子運算的投入其實是未雨綢繆。最後AI機器人則是希望解決少子化、老齡化、產業缺工等問題。

美國「創世紀任務」則從另一個方向切入，該任務意圖整合聯邦資料、高效能運算設備與AI模型，使科研能以全國資源為基礎直接推進。白宮希望透過國家級的AI研究平台，在能源、醫療、新材料與國安領域加速突破。這既是科研戰略，也含有強烈的經濟訊號。美國政府把AI視為降低成本、提升效率的關鍵武器，讓國家機器以更快、更準、更便宜的方式運作。

這兩種模式，呈現兩個國家不同的科技哲學。一個從供應鏈強項出發，以創新硬體加速全球算力需求。一個從科研體系著手，加大資料、算力與模型的整合度，快速轉化為國家級成果。前者建設實體能量，後者打造知識與算力的雲端帝國。

在這場國際競賽中，最值得關注的不是誰的計畫更雄偉，而是誰能真正把計畫轉化為能力。科技競賽不是比願景，而是比落地。政策也是如此，沒有具體的人才、產業、生態鏈，就算計畫再光鮮，也只是理想。

台灣面臨的第一個挑戰是規模，美國的創世任務整合的是全國實驗室、海量資料庫與大型企業合作，而台灣的AI建設多建立在單點突破。若沒有跨部會、跨企業的集中投入，很容易形成「亮點多、系統弱」的局面。

第二個挑戰是人才。量子科技需要物理學家，矽光子需要材料與製程人才，AI機器人需要跨域整合人才。這些人才不是靠單一補助就能培育，而是需要國家級的人才策略。

第三個挑戰是國際合作。在地緣政治張力升高的今日，科技供應鏈正逐步分裂成區域陣營。AI、量子、半導體的競爭不只是商業遊戲，而是國力競逐。台灣若要在其中取得位置，必須強化與理念相近國家的制度性合作，包括研究框架、資料共享、標準制定與供應鏈韌性。

這是一場沒有終點的競賽，也是一場沒有退場選項的競賽。AI不是某個產業的議題，而是國家國力的議題，是下一個十年國際秩序的重建工具。各國政策看似不同，但本質都在搶奪新科技的制高點。誰掌握算力，誰掌握資料，誰掌握技術主導權，誰就掌握未來的經濟與安全。