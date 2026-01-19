【張瑞雄專欄】AI投資狂潮的危機
最近從記憶體、晶圓代工到資料中心的完整供應鏈全面上漲，這場狂熱並非短期現象，全球科技巨頭持續擴大資本支出，微軟、Meta等企業的投資密集度已達歷史高點，反映出市場對AI發展的強烈信心。只是當投資金額動輒以兆計算時，我們不禁要問，這場盛宴究竟會走向何方。
資料中心建設已成為全球科技競賽的核心戰場，按照目前的投資規模推估，從現在到2028年將投入近3兆美元興建資料中心，其中約一半資金來自谷歌母公司Alphabet與微軟等公司的自有現金流。這些企業擁有龐大的獲利能力，足以支撐巨額投資，即便面臨技術發展停滯的風險，也有相對充裕的財務緩衝。真正令人擔憂的是另一半資金來源，大量仰賴私募信貸等影子銀行體系，甚至包括高收益債券市場，這類融資工具本身就帶有較高的違約風險。
當前的投資邏輯建立在一個核心假設上，那就是AI將持續進步，最終實現所謂的通用人工智慧，也就是機器能夠勝任大部分人類白領工作的境界。這個願景確實誘人，畢竟若能以機器取代高薪人力，企業獲利空間將大幅提升。問題在於，這條路徑並非毫無疑問。現階段的技術主要仰賴擴大運算規模，不斷增加資料中心數量與運算能力，期待量變帶來質變。但若需要全新的技術突破才能達成目標，那麼現在的瘋狂擴建，就像用更高的梯子試圖登月一樣，方向根本不對。
金融市場已經反映出這股熱潮的影響，美股七大科技巨頭的市值佔標普500指數比重超過三分之一，遠高於十年前的兩成。更值得注意的是，AI相關產業在美國投資級債券市場的占比已達15%，甚至超越銀行業。這種集中度意味著，一旦AI發展不如預期，股市與債市都可能面臨劇烈修正。英國央行去年十月就曾警告，美英股市可能因AI相關企業估值過高而出現大幅回檔，國際貨幣基金組織也指出，目前的估值水準正逼近當年網路泡沫時期。
不過也有聲音認為這些擔憂過於悲觀，畢竟生成式AI已經在廣告、搜尋、軟體開發等領域展現實質效益，不需要等到通用人工智慧實現，現有技術就足以改變許多產業運作方式。從資本支出規模來看，雖然數字龐大，但若與石油天然氣產業每年6000億美元的投資相比，AI基礎建設的投入並非完全不合理。況且大型科技公司手握雄厚現金，即使短期內無法回收投資，也不至於立即引發金融危機。
真正的挑戰在於投資相關配套，資料中心擴建帶來的電力需求暴增，各國電網基礎設施能否跟上建設速度，關係著整個產業的發展節奏。散熱技術從氣冷轉向液冷，單一機櫃功耗突破100千瓦，這些都需要全新的技術和系統。供應鏈從晶片、記憶體到電源管理，每個環節都面臨產能與技術的雙重挑戰。若任何一個關鍵零組件出現瓶頸，整個投資計畫都可能受阻。
從社會層面來看，資料中心對地方社區的影響也逐漸浮現。雖然能創造就業機會並增加稅收，但用水用電量驚人，往往導致當地居民電費水費上漲，引發民眾反彈。微軟因此承諾未來興建資料中心時將支付合理電費，減少用水並回饋社區，試圖在商業利益與社會責任間取得平衡。這類承諾能否落實，將影響資料中心能否順利擴張。
站在投資人角度，當下確實面臨兩難。一方面，AI技術發展勢不可擋，相關產業鏈從半導體、伺服器到電力設備都有明確成長動能。台積電將AI業務五年複合成長率從30%上調至40%，各種新興應用如智慧眼鏡、語音助理逐步普及，這些都是真實的商機。另一方面，估值水準偏高，資金過度集中在少數標的，一旦市場情緒轉向，跌幅可能相當可觀。
或許最務實的態度是認清這波AI投資潮既非純粹泡沫，也非穩賺不賠。技術進步確實在發生，但速度與方向充滿不確定性。投資人需要辨別哪些是真正受惠於技術演進的企業，哪些只是搭上題材的投機標的。與其盲目追高或全面看空，不如深入理解產業邏輯，在波動中尋找真正具有長期價值的機會。畢竟市場從來不缺乏故事，缺的是能夠分辨故事真假的智慧。
