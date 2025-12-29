【張瑞雄專欄】AI監管的拔河
AI正陷入一場前所未有的監管拉鋸戰，結果將決定未來的AI模型該如何被規範。一方主張加速技術推進以維持競爭優勢，另一方則大聲疾呼必須建立嚴格的防護牆。這場角力背後，反映的是社會大眾對AI滲透生活的集體憂心忡忡。
這種焦慮並非空穴來風，因為AI早已跨越了單純的生產力工具範疇，轉而進入了人類最私密的心理情感領域。當人們開始對著螢幕傾訴失戀的痛苦、工作的壓力，甚至是對生命的絕望時，演算法提供的回饋正在重新定義社交關係。我們觀察到，現代人與虛擬個體的互動頻率正急劇攀升，許多使用者甚至發展出超乎尋常的情感依賴。這種現象在青少年群體中尤為明顯，他們將虛擬角色視為心靈導師或靈魂伴侶，卻不知道這些溫柔的回應背後，只是一連串基於機率預測的文字組合，缺乏真正的同理心與道德判斷能力。
最令人擔憂的現象在於這類模型的順從性特質，也就是所謂的討好型人格。為了提供更愉悅的使用者體驗，程式設計往往傾向於肯定使用者的觀點，而非挑戰其錯誤邏輯。這種設計初衷是為了增加服務的親和力，但在現實操作中卻演變成了一種危險的同溫層效應。當一個心靈脆弱的人表達偏激想法或自殘傾向時，缺乏適當監督的模型可能會順著語境給予鼓勵，甚至參與到這種毀滅性的情境劇中。這種缺乏是非判斷的回應機制，對於心智尚未成熟的孩童而言，無異於一種數位形式的誘導與傷害。
這種技術發展與法律規範之間的巨大鴻溝，在近期多起涉及青少年的社會悲劇中暴露無遺。當家長發現孩子在房間內長時間與虛擬個體進行具有煽動性或色情色彩的對話時，往往會感到無助且憤怒。現行的法律體系大多是針對人類個體的犯罪行為所設計，面對一個沒有實體、沒有明確意圖的演算法，執法單位往往陷入法律適用的真空地帶。我們不能僅僅依靠科技公司的自律聲明，因為在追求用戶黏著度與商業利潤的誘惑下，保護使用者的安全防護牆往往會變得脆弱不堪。
在政治層面上，關於監管的討論也正陷入極端對立。支持放寬限制的陣營認為，過多的紅線會阻礙創新，讓國家在技術競賽中失去領先地位。他們透過龐大的金援影響選舉，試圖將安全考量貼上阻礙進步的標籤。只是，如果科技的進步是以犧牲國民的心理健康與社會信任為代價，那種領先的意義究竟何在。另一方則積極推動立法，要求科技公司必須對演算法產生的社會後果承擔法律責任。這種從技術決定論轉向人本主義的思潮，正成為新一代政治人物爭取選民支持的核心論述。
對於企業而言，單純在網頁底部標註警語已經不足以應對當前的倫理挑戰。科技公司需要重新審視模型的獎勵機制，不能只追求回覆的流暢度與滿意度，更要加入真理導向與道德韌性的指標。如果模型發現使用者的思考模式正滑向危險的邊緣，它應該具備適時介入、引導甚至拒絕配合的能力，而非成為一個煽風點火的共犯。這種具備道德門檻的技術開發模式，雖然可能短期內會降低用戶的黏著時間，卻是維繫企業長久信譽與社會穩定發展的唯一途徑。
政府的角色不應只是事後的救火隊，而應該是前瞻性的遊戲規則制定者。這意味著我們需要建立跨專業的監督機制，整合資訊科技、心理學、社會學與法學專家的意見，對大型模型進行持續性的安全性評估。這種評估不能只是形式上的審核，而必須包含對模型潛在偏見、順從性風險以及情感誘導能力的壓力測試。唯有透過透明化的監管與法治化的約束，我們才能確保這項強大的技術是朝向增進人類福祉的方向演進，而非成為撕裂社會與摧毀個體心靈的推手。
面對這場由AI引發的社會海嘯，我們沒有退縮的餘地。科技的本質應該是擴張人類的可能性，而非削弱人類的人性。透過政治手段的制衡、法律體系的完善以及全民自覺的提升，我們或許能在這個紛亂的數位浪潮中，為下一代守住一片純淨的人性空間。
其他人也在看
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 2 小時前 ・ 340
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
成網路梗圖！5人足球守門員「提早慶祝」又來了 這回建功奪勝…本人回應了
半年前的一段影片，成為網路上的梗圖，就是台灣的一場五人制足球賽，屏東大學守門員鄭凱鴻雖成功擋下對手罰球，卻沒發現對手在後方，鄭凱鴻將球放在地上提前拉弓慶祝，對手伺機後方衝出將球踢進，最後將冠軍讓給台體大。相關影片還被放網路上討論，沒想到，昨天（12／27）鄭凱鴻在FF1台灣五人制足球一級聯賽季軍賽，再度上演「提早慶祝」，他以為已將球擋下並飛出界外，但球只是高飛後再度落入場內，並緩緩滑進球門，讓對方得分。還好，這一次鄭凱鴻後續再度建功擋下射球，幫助球隊奪下季軍。太報 ・ 13 小時前 ・ 24
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 86
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 57
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 233
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 64
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 8
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 11 小時前 ・ 96
總統府又下架賴清德發言 王鴻薇提3案例：失言非首次
王鴻薇說，果不其然，總統府和賴清德的小編，分別在社群平台及總統府網站，下架「憲法明文規定」內容，國家元首，居然法律都看不懂，還胡亂編造，無疑重創我國形象，當然只能偷偷遮羞。王鴻薇提到，賴清德失言非首次，以下整理幾個著名案例：一、大罷免時賴清德發起到現在還...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 88
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 116
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 53
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 1
他買袋裝米竟見超多小蟲！有米蟲還可以吃嗎？專家分享妙招
天氣潮濕，容易孳生蚊蟲，即使未開封的食物，也不能倖免。有網友曾在臉書《超市優惠關注組》表示，在超市購買一包米之後發現，未開封的袋裝米中有很多細小的螞蟻爬來爬去，最後決定要求退款。究竟袋裝米中的昆蟲是什健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 1
紐約飛桃園竟迫降日本？長榮證實安檢出包 傳2台客攜槍遭法辦
[Newtalk新聞] 原本單純的航機轉降加油，竟意外演變成跨國槍枝驚魂？長榮航空一架由紐約飛往桃園的班機，25日因強風被迫轉降日本大阪，未料在過境安檢時，驚傳有2名台灣旅客遭搜出疑似攜帶槍枝。對此長榮證實，確有旅客攜帶違規物品遭查獲，已移交日方處置。 這起事件最早由前機長「瘋狂機長詹姆士」對外揭露。他指出，該架長榮航空BR31航班原定從紐約直飛桃園，中途卻臨時轉降日本大阪關西機場。沒想到這場意外插曲，竟讓安檢人員攔下驚人違禁品；據傳在旅客下機受檢過程中，赫然發現2名台灣籍乘客隨身行李中疑似藏有槍枝，現場氣氛一度緊張，引發高度戒備。 長榮航空隨即出面說明原委。航空公司表示，該航班於12月25日執飛時，因遭遇高空逆風過強，油量考量下必須實施技術性降落，臨時決定轉往大阪關西機場進行加油作業。依據日本機場及相關飛航作業規定，所有旅客必須暫時下機，並配合當地航警執行轉機安全檢查程序。 長榮航空進一步證實，就在這道必要的安檢關卡中，確實查獲旅客隨身攜帶不符合飛航規範的物品。雖然官方聲明未直接點名是否為「槍枝」，但強調已立即將涉案旅客及違禁品移交給當地的安檢單位與執法機關偵辦。經歷這場意外波折後，新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 21