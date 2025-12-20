張璨當選中華足協理事長 將加強與運動部有效溝通、解決財務問題

張璨獲選中華足協理事長。（中華足協提供）

記者陳建興／台北報導

中華足協20日舉行理事長補選，唯一候選人張璨獲得31張同意票順利當選，他表示，上任後將加強與運動部有效溝通，讓政府理解並協助解決足協財務的行政問題。

中華民國足球協會原理事長王麟祥在11月上旬以健康因素為由請辭，由副理事長蕭永福暫代，按照規定足協必須在45天內完成補選，而足協於20日舉行補選，勁球網創辦人張璨一人同額競選，最後在會員出席37人情況下，獲得31張同意票，展開本屆剩餘9個多月的任期。

張璨曾在2022年參選足協理事長選舉，當時不敵時任桃園市長鄭文燦，如今再度投入足協理事長補選，並順利承擔重要職務。張璨在致詞時表示，接下來預計拜訪台灣各地的地方委員會，同時找企業甲級足球聯賽、木蘭足球聯賽了解需求，協助提升戰力。

張璨強調，未來將加強與運動部進行最有效溝通，讓政府協助解決足協財務的行政問題，並將眼光鎖定明年3月在澳洲登場的女足亞洲盃，張璨喊話期望動員所有足球界力量，支持台灣女將踏上國際舞台，達成晉級世界盃終極目標。