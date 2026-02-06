【張瓊芝專欄】三不五食：別讓「太好吃」替你做決定

豐盛的美食享用前先留意下別讓「太好吃」替你做決定 圖 / 資料照與本文無關

文 / 張瓊芝 桃園市預防保健研究學會 創會理事長

晚餐時間，很多人都有過這種瞬間：麻辣鍋一上桌，湯頭香得離譜，越吃越停不下來；隔天中午，便當飯粒粒分明又「Q彈」得像在嚼橡皮糖；週末出遊，觀光區的海鮮紅白分明、口感彈牙、鮮味強到像開了外掛。這些「太好吃、太完美」的背後，真的只是師傅手藝好嗎？我們常以為自己在挑食物，其實是在吞下一整套「加工與添加的結果」，甚至還包含了包裝材質與加熱方式。這不是營養學，而是你每天真的會碰到的東西：味精、雞粉、高湯塊、檸檬酸鈉、香腸火腿、飲料的濃稠物、染色金針、以及那些讓口感變得異常討喜的「Q度食物」。這些都是對現代餐桌的警告：別被「太方便、太香、太Q、太漂亮」牽著走。

第一個陷阱：香得不自然的湯頭，可能不是「熬」出來的

你一定聽過有人說：「這家火鍋湯底很神。」但把這件事拆到更殘酷的層次：所謂「好吃的湯頭」，可能是胺基乙酸、雞粉、鮮味劑等堆疊出的產物，吃起來當然討喜，卻也要提醒「宜忌之」。「雞湯塊」被普遍使用，甚至「白斬豬肉、雞肉浸一下硫酸鈉，一星期都不壞」你迷戀的也許不是天然味道，而是某種讓保存與口感更「穩定」的手段。這不是從此不吃鍋，而是對那種「香得太容易」保持一點戒心：如果好吃得毫不費力，通常代表背後有人替它省了成本，把負擔轉交給你的身體。

第二個陷阱：「紅白彈鮮」的海鮮，反而要多想一步

海鮮「很紅、很白、彈性鮮口味」都可能有問題，「蝦自己剝皮還安全些」。不是說蝦都不能吃而是提醒：當食物呈現出過度一致、過度漂亮、過度有彈性的狀態，消費者至少要保留一點判斷力。完美，有時不是新鮮，而是加工。

第三個陷阱：香腸火腿「紅得漂亮」，以及「菜脆綠一小時都不變」

加工肉品用硝酸鹽、食用色素等加到熟悉的餐桌：香腸、火腿、臘肉。「死豬黑肉漂白、加色」，再用分離法加硝，就能變成香腸、火腿、臘肉。把硝「轉成味覺與視覺的武器」：肉會紅又嫩，例如控肉飯、魯肉飯、樟茶鴨等「看起來很家常」的東西，都可能因為某些處理而變得特別討喜。菜脆又綠、放一到兩小時不變色不變味，看似「很新鮮」，每天吃這樣炒的菜，就可能埋下風險。漂亮、鮮嫩、脆綠、討喜，未必是自然；有時只是處理更深。

第四個陷阱：你以為在嚼口感，其實在吞「配方」

「Q度」為一個明顯警訊，這裡舉三個例子：便當飯、粉圓、丸子都是所謂「有Q度的食物」，但在現代食品工業裡往往不是偶然，而是設計目標：更耐放、更好吃、更有嚼感、更容易讓你上癮。你嚼的是彈性，身體處理的可能是另一套「讓它變Q的系統」。

第五個陷阱：你吃進去的還包括「容器」

很多人很在意食材產地，卻忽略了食物「放在哪裡、怎麼加熱」。一般市售的紅白塑膠袋不應放食品。保潔膜應使用 PE材質；吸管要 用透明的，不使用彩色；而最常見、也最容易踩雷的是 PS 類：包含保麗龍碗盤、透明塑膠杯碗、透明盒、便當盒等。「加熱至 200℃產生戴奧辛」，這類器皿不適合承裝的酸性水果（柳丁、鳳梨、葡萄、楊桃、百香果）、芳香味道食物、以及油脂類（油膩肉類、油炸、油炒物）。至於 PVC 類，絕不可加熱，毒性很高，不應使用在食品上，也不可包裝油脂食物加熱。不只要挑食材，也要挑「容器與溫度」。這件事做忽略了，再好的食物都可能被拖下水。

第六個陷阱：吃素不是問題，問題是「加工素」

吃素要回到「天然水果、青菜、豆、米食」，而不是用加工品堆成「看起來很豐盛」的一桌。豆類要全熟軟化、豆漿要反覆煮沸等，蛋白質攝取要配對例如：豆腐配飯、味噌湯配飯、豆皮壽司、麻醬麵、豆漿燒餅油條、咖哩豆子飯、比薩義大利麵、牛奶餅乾奶油麵包起司三明治……都是不錯的選擇。吃素的人若日常大量吃醬瓜、麵筋、餐館加工食品，再加營養食品、加工奶類、高蛋白起司，甚至過量種子豆子類，反而可能「沉積過多蛋白質、負荷過重、排毒不易」。

最後其實不是「你該吃什麼」，而是「你不該被什麼牽著走」。當湯頭香得太容易，記得它可能來自鮮味劑與雞粉堆疊。當海鮮紅白彈鮮得太誇張，記得「蝦自己剝皮」這種笨方法反而更安心。當香腸火腿紅得漂亮、肉嫩得不合理，記得硝酸鹽與加色處理的可能。當便當飯、粉圓、丸子Q到不像天然，記得你可能在吃口感工程。當你拿著紅白塑膠袋、彩色吸管、把便當盒丟進微波爐，記得你吃進去的還包括材質與溫度。

真正的健康，不一定靠昂貴補品，而常常是靠你在日常餐桌上，多保留一點不被香氣牽走的清醒，別讓「太好吃」替你做決定。