一張發財卡就中百萬！萊爾富抽出第2張台積電股票得主

農曆春節將近，萊爾富推出的「發財卡抽股票」活動，今（1/21）日下午3點在Facebook粉專「萊爾富超商Hi-Life」進行第二次公開直播抽獎，順利抽出第2位「台積電股票」幸運得主，吸引大批網友同步在線觀看。

本次抽出的中獎編號為「0069731」，獎項落在新北市中和區的「萊爾富北縣興南店」，若以今日台積電（2330）股價計算，該筆股票市值上看約174萬元。萊爾富還在直播過程中現場call out，直接致電這名幸運中獎者。

電話接通後，對方一開始語氣相當冷靜，在確認活動內容與中獎資訊無誤後，才驚訝地脫口而出：「真的嗎？」讓直播現場笑聲不斷。這名幸運兒也分享，自己僅登錄1張發財卡，完全沒想到就能幸運中獎。

萊爾富表示，此次推出抽 台積電、輝達股票的活動，主要希望讓消費者在不增加額外負擔的情況下，也能輕鬆參與投資型抽獎，讓人人都有機會中大獎，以「百元發財卡換百萬股票」的概念，提升參與感與話題性。

