張碩芳盼桃市府正視特兒家庭照顧壓力 別讓喘息服務「看得到、用不到」

桃園市議員張碩芳指出，現行長照與喘息服務制度已出現明顯結構性缺口，使多數特兒家庭「看得到制度、卻用不到服務」。圖：張碩芳提供

針對桃園市長照制度在身心障礙與重症兒童家庭中的實際落差，國民黨籍桃園市議員張碩芳今（６）日於專案臨時會中嚴正指出，現行長照與喘息服務制度已出現明顯結構性缺口，使多數特兒家庭「看得到制度、卻用不到服務」。

桃園市議員張碩芳要求市府提出具體改善方案，讓政策真正成為家庭的支撐，而不是壓力來源。圖：張碩芳提供

張碩芳表示，長照制度長期以成人與高齡失能者為核心設計，卻未能回應重症與身心障礙兒童家庭所承擔的高度醫療依賴與全天候照顧現實。在實務上，即便制度允許申請喘息服務，卻因缺乏具備專業能力的人力而無法實際媒合，導致主要照顧者長期處於高壓與耗竭狀態。

張碩芳進一步指出，現行制度對於聘僱外籍看護工家庭的資源判斷過於簡化，忽略實際照顧強度與醫療複雜度，使家庭在核定時數不足時只能選擇高額自費，不僅加重經濟負擔，更形同將照顧風險全面推回家庭承擔。

張碩芳強調，近期立法院已針對《身心障礙者權益保障法》展開修法與重新檢視，核心精神即在於確保身心障礙者不因年齡或身分而被排除於制度保障之外。她呼籲桃園市政府應同步檢討地方制度，正視身障與重症幼童家庭的照護需求，建立以照顧強度與醫療複雜度為核心的評估與支持機制。

最後，張碩芳指出，照顧身心障礙與重症兒童並非個別家庭的責任，而是城市是否具備人權視角與治理能力的重要指標。她要求市府提出具體改善方案，讓政策真正成為家庭的支撐，而不是壓力來源。

