張秀卿扭動炒菜太性感 鬼鬼抵擋不住直喊：好辣！

「辣妹駕到」張秀卿（左）擔任本集大來賓。（圖／好看娛樂提供）

本周《嗨！營業中》團隊移師台南七股，除了挑戰在地美食外，更親身體驗漁村深夜任務，讓眾人直喊「太操了！」，大來賓張秀卿一現身即與店長姚元浩來個熱情擁抱。當姚元浩詢問：「我們這個節目是在幹什麼你知道嗎？」張秀卿竟傻萌回應：「吃東西。」讓姚元浩連忙糾正：「我們不是一個吃吃喝喝的節目，我們是做做吃吃的節目。」

本集大夥必須在食堂完成70份員工餐點，充當大廚的張秀卿架式十足，姚元浩在旁看著張秀卿炒菜，忍不住連聲稱讚：「秀卿姐，妳在炒菜好性感哦！」張秀卿聽聞後興奮不已，竟邊炒邊扭動起來，展現一副「辣妹炒菜」的火辣姿態。不過張秀卿因辣椒放太多，導致廚房瞬間充滿嗆辣氣味，大夥紛紛被辣椒嗆得咳嗽不止，連一旁的莎莎、吳映潔（鬼鬼）也抵擋不住，直喊「好辣！」

此外，夥伴們又接獲新任務前往菱角田，正當大夥苦惱人手不足、任務繁重時，不經意地說出：「不管是來賓是誰，一定要好好的使喚他！」話才說完，Energy竟然從保母車上跳出場，面對迎來的農作體驗，阿弟無奈自嘲，本以為是到餐廳做飯，沒想到卻是來到菱角田「做工」，為節目增添更多笑點。

Energy和夥伴們一起參與菱角田的農作體驗。（圖／好看娛樂提供）

