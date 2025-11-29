張秀卿私下真面目曝光！遭國寶男星爆蹭吃蹭喝 發酒瘋被封「燒酒卿」

嘻哈始祖台灣國寶劉福助（左）和台語金曲天后張秀卿（右）上節目《超級冰冰Show》。民視提供

節目《超級冰冰Show》本週企劃「百萬神曲歡樂在今宵」，邀請到嘻哈始祖台灣國寶劉福助與台語金曲天后張秀卿來到節目。張秀卿展現唱功演場改編過的〈酒後的心聲〉，劉福助帶來〈杯底不通養金魚〉，二個人還合唱〈猜酒拳〉，讓大家聽得如癡如醉。

節目《超級冰冰Show》本週企劃「百萬神曲歡樂在今宵」。民視提供

85歲依然嗓音銳利 劉福助狀態滿分惹眾人驚嘆

85歲的劉福助嗓音依舊高亢，讓主持人陽帆讚嘆怎麼一點都沒變，白冰冰也提到當年都是跟在「小劉哥哥」屁股後面蹭吃蹭喝，自己好酒量都這樣練出來的，劉福助笑說當年陳美鳳、狄鶯、向娃、素珠阿姨，一夥人年輕時候都一起吃吃喝喝，只要嘴巴甜一點，都是劉福助買單，大家好奇詢問素珠阿姨許多沒出現在螢光幕前，現在是否安好，劉福助也稍上消息，透露她一切都好。

酒後真面目大公開 張秀卿被封「燒酒卿」笑翻眾人

提到酒後趣事，劉福助爆料張秀卿喝個幾杯就會滿場飛，還給她一個封號「燒酒卿(台語)」，張秀卿更說劉福助喝酒是無趣的人，一喝茫就傻傻坐在位置上，兩人互相爆料讓全場大笑，提攜後輩的劉福助與林奕妘合唱〈傷心酒店〉，張秀卿也與蔡佳麟合唱〈酒醉黑白話〉，大展唱功讓觀眾大飽耳福。

張秀卿（左二）和劉福助（右二）當場互相爆料。民視提供



