張立昂《男公館》變最強媽媽桑！ 32位明星驚喜現身

《男公館》今天（17）首次在台灣成立「男公館王牌會」，演員群與粉絲見面，共同觀賞全球首播的三分鐘片花。除了擔任男公關的主演群，還集結何潤東、李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱等超過32位明星驚喜現身。

（左起）羅宏正、陳奕、石知田、張立昂、吳思賢（小樂）、周予天（圖／男公館提供）

張立昂、陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田不僅與粉絲一同觀賞片花，也在現場透過遊戲展現彼此默契，並送出演員簽名T恤。吳思賢更在粉絲要求下，現場完成30個伏立挺身，最後與粉絲一一擊掌互動，為今日的粉絲會面畫下完美句點。

首次公開的三分鐘《男公館》片花中，不僅看到陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田飾演男公關的精實好身材，這次不再演霸總的張立昂，更化身身材最好、最帥也最稱職的媽媽桑。

《男公館》在台灣成立「男公館王牌會」，演員群與粉絲見面，共同觀賞全球首播的三分鐘片花（圖／男公館提供）

《男公館》演員們的明星好友也力挺本劇，紛紛於晚間七點在網路轉發今日首播的三分鐘片花，包括張鈞甯、徐若萱、炎亞綸、宋芸樺、蔡淑臻、周興哲、劉品言等近百位明星；客串演出的李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱、Vicky屈嫂等人也同步轉發，展現超強人脈與號召力。

許多粉絲一路支持這群演員，甚至跟著劇組追到海外，現場還有來自香港的粉絲特地飛來台北共襄盛舉。製作人陳奕代表男公館感謝所有支持的粉絲，演員們也許下承諾，待《男公館》正式上映時，將回到拍戲時的最佳身材，與粉絲再度見面。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導