張立昂不當霸總了！變身「最稱職媽媽桑」 炸出超猛身材大吃冰淇淋

記者趙浩雲／台北報導

台灣影集《男公館》演員群張立昂、陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田與粉絲見面。（圖／達騰娛樂提供）

台灣影集《男公館》演員群張立昂、陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田與粉絲見面，共同觀賞全球首播三分鐘男公館片花，全場粉絲尖叫聲不斷，除了劇中擔任男公關主演群畫面，還有何潤東、李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱等超過32位明星，出現在短短的三分鐘片花。今（17）日更有近百位明星包括張鈞甯、徐若瑄、宋芸樺、蔡淑臻、周興哲、劉品言等同步轉發男公館三分鐘片花，堅強明星陣容，已經在網路引起熱烈討論。

廣告 廣告

劇中演員張立昂、陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田不僅與紛絲共同觀賞片花，同時也在粉絲面前以遊戲展現演員彼此的默契考驗，現場更是送出演員簽名Ｔ恤，吳思賢甚至在粉絲要求下現場完成30個伏立挺身，最後與在場粉絲面對面以擊掌完成今日的粉絲會面，大大滿足與會的熱情粉絲。

首次公開的三分鐘男公館片花，不僅看到了劇中擔任男公關的陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田好身材，而這次不演霸總的張立昂，成了身材最好最帥最稱職的媽媽桑。短短的三分鐘片花還有何潤東、李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱等眾多明星一一登場，驚豔全場粉絲。

台灣影集《男公館》演員群陳奕、吳思賢。（圖／達騰娛樂提供）

《男公館》演員們的明星好朋友力挺本劇，紛紛在晚上七點於網路轉發今天首播的三分鐘片花，包括張鈞甯、徐若萱、炎亞綸、宋芸樺、蔡淑臻、周興哲、劉品言等近百位明星，客串演出的李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱、Vicky屈嫂等明星也同步轉發片花。

今天來到「男公館王牌會｣的粉絲們，也是男公館粉絲後援會的鐵粉代表，有機會獲得男公館王牌會限量專屬金卡，未來相關活動有專屬特別優惠，許多粉絲都是一路支持這群演員的鐵粉，甚至跟著劇組追到海外，今天也有來自香港的粉絲飛來台北參加活動，製作人陳奕代表男公館謝謝所有支持的粉絲，演員們許下承諾，在男公館上映同時大家要回到拍戲當下的身材，與粉絲見面。三分鐘片花於今晚七點於男公館的IG、FB及YouTube上架。

更多三立新聞網報導

A-Lin爆婚變黃甘霖！失控痛哭喊「抱歉曾那麼愛你」 畫面遭全網瘋傳

張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子

洪小鈴產後無法復出！催淚原因曝光「婉拒超多戲約」感謝神隊友張天霖

女星自爆「換了三任老公」走過15年水晶婚！ 莊凱勛結婚10年依然熱情

