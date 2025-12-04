張立昂指揮3帥「公關服務」 周曉涵被問：符合標準嗎

《男公館》演員張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵赴新加坡。（圖／KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）





台灣影集《男公館》受邀參加亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF），並代表台灣與泰國、新加坡、菲律賓等國共同於大會主舞台舉辦的「世界級作品發佈會」登場，不僅播放《男公館》國際版片花，同時張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵全程以英文介紹及接受訪問，其中張立昂帶領眾男演員以一句「美女晚上好｣，男公關服務之姿即興表演，成為活動最高潮。

台灣影集《男公館》受邀參加亞洲電視論壇及內容交易市場展。（圖／KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）

《男公館》由監製張正芬、辛誌諭與導演郝心翔率領演員張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵等主演共同出席，第一次與眾男演員國際宣傳的周曉涵表示，「很開心可以一起參與這次ATF的宣傳，與許多不同國家的戲劇演員及主創們交流。」

每位演員以英文介紹《男公館》的擔任角色時，在劇中擔任男公館最大股東的周曉涵說到：「These handsome guys all work for me」時，台下笑聲一片。周曉涵說：「在發布活動後的交流酒會，就有其他國家的演員來跟我說， 如果他們也想要幫我工作，是不是也符合我的標準呢！」

《男公館》演員張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵以流利英文受訪。（圖／KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）

發布會上主持人特別訪問周予天接演《男公館》的原因，他以流利的英文回答，深深受到創新的題材與人性慾望的內容吸引，讓自己不僅從歌手到主持，現在更以演員身分與眾演員一起站在舞台上，覺得特別開心。

石知田在劇中飾演的潘皓是唯ㄧ在《男公館》裡男女通殺的全方位公關，用最多元的角度，有效增加男公館老闆業績的金牌業務。這次來ATF也特別以中性造型露出結實手臂期待能吸收更多男公館粉絲。

這次《男公館》演員群到新加坡國際行銷，從一出樟宜機場就受到許多粉絲的熱情接機，最特別的是有位羅宏正粉絲每次都會以綠蛋糕迎接，目前來三次已經收到三次綠蛋糕，讓羅宏正倍感溫暖。《男公館》計畫於明年1月17日舉辦限量男公館ACE王牌會，期望能再次創造作品影響力。



