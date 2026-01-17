張立昂當最帥媽媽桑 吳思賢伏地挺身陪玩

羅宏正（左起）、陳奕、石知田、張立昂、吳思賢、周予天陪粉絲觀賞 3分鐘片花。《男公館》提供



《男公館》昨（1╱17）成立「男公館王牌會」，張立昂、陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田陪粉絲一起觀賞 3分鐘片花，也陪玩遊戲、送簽名Ｔ恤，吳思賢甚至在粉絲要求下完成30個伏地挺身，最後以與粉絲面對面擊掌完美落幕。

由張正芬和辛誌諭監製、郝心翔執導、陳奕擔任製作人的《男公館》，經過1年的國際影視節從東京、香港、釜山到新加坡宣傳，昨舉辦粉絲見面，首次公開的片花不僅有擔任男公關的陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田好身材，張立昂更成了身材最好、最帥最稱職的媽媽桑，短短的3分鐘片花還有何潤東、李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱等超過32位明星登場。

張鈞甯、徐若萱、炎亞綸、宋芸樺、蔡淑臻、周興哲、劉品言等近百位明星，還有客串演出的李國毅、温昇豪、王彩樺、任容萱、Vicky等人也紛紛在昨晚7點轉發片花表示支持。

