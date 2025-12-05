張立昂「帶男公關」抵新加坡 即興演出全場嗨翻

與亞洲電視論壇及內容交易市場展。（圖／KC GLOBAL MEDIA ASIA）

張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵為新戲《男公館》在新加坡亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF）亮相，全程以英文介紹及接受訪問，張立昂帶領眾男演員以一句「美女晚上好｣男公關服務之姿即興表演，成為活動最高潮。

演員以英文介紹《男公館》的擔任角色時，在劇中擔任男公館最大股東的周曉涵說到「These handsome guys all work for me」，台下貴賓笑聲一片，周曉涵說：「在發布活動後的交流酒會，就有其他國家的演員來跟我說， 如果他們也想要幫我工作，是不是也符合我的標準呢！」

而在劇中飾演男公館經理的張立昂，在舞台上自我介紹之後，直接指揮羅宏正、石知田、周予天，讓他們以男公關之姿齊聲一句「美女晚上好」向觀眾問好，更是博得現場貴賓熱烈回應，掌聲不斷，掀起發布會活動最高潮。

