張立昂《男公館》當媽媽桑 6男神見客

製作人陳奕17日領軍影集《男公館》演員群，包括張立昂、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田與粉絲相見歡，6位男神一起觀賞全球首播3分鐘片花外，也以遊戲挑戰默契大考驗，吳思賢寵粉完成30個伏地挺身，全場尖叫聲不斷，最後男神跟粉絲面對面擊掌，福利送好送滿。

張正芬、辛誌諭監製，郝心翔執導的影集《男公館》，經過1年在各大國際影視節宣傳露面，去了東京、香港、釜山、新加坡等地宣傳，引起熱烈討論，終於在台北以「男公館王牌會」成立之名，正式跟大家見面。

3分鐘片花Man炸

首次公開的3分鐘片花，擔任男公關的演員大秀好身材，畫面充滿吸引力，張立昂這次不演霸總，成了最稱職的「媽媽桑」，表現讓人驚豔。此外，影集邀約何潤東、李國毅、温昇豪、王彩樺、任容萱等超過32位明星驚喜客串，每集都有不同的新鮮感。

演員誓回巔峰身材

主創團隊在圈內好人緣，戲即將上檔，不少藝人好友包括張鈞甯、徐若瑄、炎亞綸、劉品言等人同步在社群平台轉發片花，聲勢十足。粉絲更是力挺偶像，一路陪伴沒缺席，之前還跟著劇組追到海外，現場也有從香港來的鐵粉，製作人陳奕感謝所有人的支持，演員們許下承諾，上檔時要回到拍戲當下的身材，再與粉絲見面。