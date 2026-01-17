張立昂《男公館》變身最帥媽媽桑 小樂伏地挺身跟粉絲擊掌

【緯來新聞網】由張立昂、陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田演出影集《男公館》今（17日）舉辦粉絲見面會，跟粉絲一起觀賞三分鐘男公館片花，全場粉絲尖叫聲不斷。吳思賢也在粉絲要求下，現場完成30個伏地挺身，並跟在場粉絲面對面擊掌。

《男公館》粉絲見面會，羅宏正（左起）、陳奕、石知田、張立昂、吳思賢（小樂）、周予天。（圖／男公館提供）

片花中可看到劇中擔任男公關的陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田好身材，而這次不演霸總的張立昂，成了身材最好最帥最稱職的媽媽桑。短短的3分鐘片花還有何潤東、李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱等眾多明星一一登場，驚豔全場粉絲。



《男公館》演員們的明星好朋友力挺本劇，紛紛在晚上七點於網路轉發今天首播的三分鐘片花，包括張鈞甯、徐若萱、炎亞綸、宋芸樺、蔡淑臻、周興哲、劉品言等近百位明星，客串演出的李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱、Vicky屈嫂等明星也同步轉發片花。製作人陳奕代表男公館謝謝所有支持的粉絲，演員們許下承諾，在男公館上映同時大家要回到拍戲當下的身材，與粉絲見面。

《男公館》演員群跟粉絲一起觀賞3分鐘片長。（圖／男公館提供）

