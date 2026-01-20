張立東告白求戀愛 突變臉狠嗆Albee「全民女友公敵」
Albee近日推出全新Podcast《日 yeahhhh 神叫》，首集嘉賓邀請多年好友張立東，熟識的兩人一開場就火力全開。張立東先是大方分享螢光幕前鮮少提及的感情觀，甚至自爆曾親眼撞見女友劈腿的情傷經歷。
張立東回憶當年，自己還是上班族，某次因臨時取消加班，打算給女友驚喜，卻意外撞見女友與自己的好友一起返家，瞬間從天堂墜入地獄。張立東坦言，那一刻腦袋一片空白，甚至在屋外抱著僥倖心態守候一個多小時，直到確認對方出軌後才選擇面對事實，八點檔般的情節竟真實發生在自己身上。
Albee與張立東互虧互嗆毫不避諱，她笑說，張立東的個性總讓人感覺親切，是大家「公認的好朋友」，因此常被誤會是中央空調。張立東則不甘示弱，反擊她是「全民女友公敵」，兩人你來我往，互動笑料不斷。
一談及感情話題，張立東突然拋出一句：「如果我要談戀愛，你會把我排第幾順位？」讓Albee當場大笑回擊：「所以現在如果我說我們來談戀愛吧，你會說好喔？」一來一往之間，曖昧氛圍瞬間升溫卻不越界，展現出「友達以上、戀人未滿」的微妙關係，也讓節目更具話題性。
張立東也難得地流露真誠，坦言常被貼上「花心」標籤，其實對愛情始終抱有期待，希望未來能遇到一段值得彼此保護、真誠低調的戀情，展現私底下內斂成熟的一面。
首次獨挑大樑主持Podcast的Albee，投注極高的熱情與心力，從前製會議、片頭設計到主視覺風格皆親自參與，力求每個細節都展現她的創意與個人風格，她表示：「這是一個不僅帶來無限歡樂，也希望陪伴大家走過人生低潮，口無遮攔但又溫馨浪漫的節目，希望收聽《日 yeahhhh 神叫》的朋友們沒事就鬼吼鬼叫，把日常累積的高壓能量釋放出來，讓我們身心靈都歡喜健康！」
製作人Vivi也表示《日 yeahhhh 神叫》從企劃初期便設定是「不好好聊天」的訪談節目，跳脫制式問答，希望讓聽眾感受到人與人之間最自然的情感交流。SoundOn 聲浪行銷總監黃詩絜則指出：「平台持續投入原創節目製作，期望透過此類風格鮮明、話題性與情感兼具的內容，讓聲音不只是陪伴，更成為聽眾生活的一部分。」
SoundOn作為台灣 Podcast 市場的領導平台，此次攜手Albee推出新型態節目，展現對內容創新與多元性的重視，也體現其推動聲音經濟深刻的決心，節目已於1月19日在SoundOn平台正式上線，歡迎聽眾們一同感受Albee與張立東展現真摯情感的魅力。
