張立東控聚會約妹被風田搶走！女方身分竟是他前任「家具千金」

節目《綜藝OK啦》明（18日）晚9點播出「完成任務就下班之就是你！狠狠背後捅我一刀」，張立東曾被好友風田背叛：「聚會到蠻晚時，我接到一個女生的訊息，風田就說『1點多了，那個女生訊息你，代表她喜歡你，你趕快叫她過來』，結果那個女生真的赴約了。」沒想到聚會結束後，他再見到那位女生，風田已經和對方交往了，「那個女生就是他的前任家具千金。」

風田聚會大開女生玩笑 稱不適合自己

當時風田趁著對方去上廁所時，和張立東分享自己的觀察：「他覺得這個女生臉看起來有點不自然，而且太高貴了，覺得這不是適合我的對象。」對方回來後，風田還故意刁難：「他直接講『妳是不是最近有去做醫美？妳敢不敢做豬鼻子』？那個女生說沒有，然後做完豬鼻子後，聚會就結束了。」

風田無預警約吃飯 女方竟是家具千金

在場來賓聽完都覺得這段感情肯定沒戲唱，張立東接著說：「後來風田突然約我吃飯，我一去就看到那個女生，我想說什麼意思？結果他直接在我面前把人家的手牽起來說：『不好意思立東，我跟她交往一陣子了』，那個女生就是他的前任家具千金。」

