張立東曝風田背叛搶妹「就是他前任」

中天綜合台《綜藝OK啦》18日晚間9點播出「完成任務就下班之就是你！狠狠背後捅我一刀」主題。張立東在節目上自爆曾被好友風田背叛：「有次聚會到蠻晚時，我接到一個女生的訊息，風田就說『1點多了，那個女生訊息你，代表她喜歡你，你趕快叫她過來』，結果那個女生真的來了。」

而風田趁著女方去上廁所時，和張立東分享自己的觀察：「他覺得這個女生臉看起來有點不自然，不適合我。」等女生回來後，風田還故意刁難問對方：「是不是最近有去做醫美？敢不敢做豬鼻子？」張立東分享，當時女生否認有進廠維修，當場做完「豬鼻子」動作後，那場聚會就結束了。

這故事讓《綜藝OK啦》同場來賓聽完後，都覺得這段感情肯定沒戲唱，結果結局竟然出乎意料，張立東接著說：「後來風田突然約我吃飯，我一去就看到那個女生，他直接在我面前把人家的手牽起來，說『不好意思立東，我跟她交往一陣子了』，那個女生就是他的前任女友，家具千金筱筱。」整個過程讓張立東既傻眼又哭笑不得。