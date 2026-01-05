張立東被好友坑上台！錢進朋友口袋 無尊遭圈內好友暗算 上節目全是假

記者林宜君／台北報導

張立東與無尊在羅志祥、何美主持的節目上，分享自己被圈內好友背叛的經歷，張立東提到，一次與演員朋友吃飯時，遇到某連鎖食品公司大老闆，朋友熱情介紹雙方認識，「大老闆還把我們的單買掉，後來那個朋友說老闆女兒要結婚，問我要不要參加，我想說那天有被他請客就去了。」沒想到婚禮當天卻被硬拱上台：「主持人說『今天還有隱藏版主持人，我們歡迎張立東』，我朋友說『應該只是一個橋段，反正你那天也有被請客，就意思意思』，結果主持人還要我模仿、唱歌。」。

事後張立東才發現，都是朋友自導自演，「錢也是進他口袋，還裝作不知情，真的很會演。」（圖／翻攝自張立東IG）

直到事後張立東才發現真相：「1個多月後，我又遇到那個老闆，他過來跟我謝謝說『你幫我主持女兒的婚禮我真的很開心，而且還是友情價，你這個朋友交對了』。」原來從頭到尾都是朋友自導自演，「錢也是進他口袋，還裝作不知情，真的很會演。」

無尊也爆料曾遭朋友暗算，節目邀約全是假。（圖／翻攝自無尊IG）

無尊也爆料曾遭朋友暗算：「圈內好友找我去吃飯，他說『有個節目準備要開第2季，製作人想找新血加入，不知道你有沒有興趣』，我當然說好啊！」對方甚至與他討論細節：「他說『但你現在的節目性質好像跟我們有點接近，你要不要問一下公司有沒有辦法接』？我說我還是會去問，但我覺得目前聽下來應該是Ok的，他就說『太好了，這樣我們以後就可以一起主持節目』。」

然而，無尊後來卻等不到製作單位答覆：「另個圈內前輩就說『那個藝人跟製作人說你不想來，因為節目性質太像會打到，你的興趣好像也還好』，我後來才聽說他根本就不想要我加入那個節目。」張立東與無尊的經驗，反映出演藝圈不只競爭激烈，甚至友情也可能被利益與操作所利用，提醒觀眾舞台光鮮背後暗流洶湧。

