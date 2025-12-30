張競痛批國安團隊應對中共軍演失職：黔驢技窮原形畢露

國防部公告之共機、共艦活動紀錄。 圖：翻攝自國防部

[Newtalk新聞] 針對中國解放軍「正義使命-2025」環台軍演，國內國安團隊的應對作為。中華戰略學會資深研究員張競博士今（30）日提出批評，形容已達「黔驢技窮原形畢露」地步。他特別強調，中共軍演管制範圍不但已經跨越領海，甚至還涵蓋領海基點七星岩，直接涵蓋內水，其侵門踏戶程度簡直是難以想像，嚴重考驗執政團隊與國安高層。

張競指出，中共解放軍東部戰區於12月29日宣布啟動該軍演後24小時，並未見到召開國家安全政策會議，向執政高層提報當前狀況，並建議應變處置方案，痛批「這種失職失能狀態已達嚴重失智水準」。他批評國安團隊未能妥善研判狀況，建議有效應對策略，甚至在輔佐總統維護公眾形象上也失分，總統賴清德拖到演習啟動次日，才透過社群媒體貼文，發表相對正規之簡短表態聲明，讓人覺得國家元首發言規格「不太對勁」。更嚴重的是，國防部長隱身不見蹤影，軍事體系應對作為反覆更動，調派與應對解放軍海空動態無關之重裝機甲地面部隊實施機動，徒增社會緊張氛圍但卻與應對實際狀況毫無助益。相較之下，外交部在軍演啟動當日即發布第545號新聞稿，嚴正譴責中國片面挑釁升高台海及區域緊張，張競認為「作業能力遠高於國安高層」。

張競分析，此次軍演範圍遠較以往逼近台灣本島，劃設五個預定操演區，包括基隆以北、台東以東、屏東以南、澎湖西南海域，以及桃園西北至馬祖的台灣海峽範圍，成包圍台灣態勢。中共並發布航行警告及飛航通告，總計七個臨時危險區，其中最接近台灣的一處位於恒春半島南方，北緣緯度已貼近台灣領海基線邊緣。軍演包括陸、海、空及火箭軍兵力，預告實彈射擊，持續兩天，旨在針對「台獨」與外部干涉，強調「外線立體懾阻」科目。

張競進一步質疑，國安體系在軍演前是否掌握充分預警情報，提到國安高層核心幕僚在演習前兩日完成終身大事，雖以東晉謝安面對苻堅舉兵來犯時，仍能安心從容下棋應敵來做比對，但認為事實恐是對風雨將至渾然不覺。他總結綠營執政國家安全團隊常將焦點置於公關危機，而非真正國家安全危機，從本次應對看來，甚至連維護三軍統帥形象的公關作為都未能達標，淪為只會主導發放小橘書，無法應對真正的國家安全危機。

