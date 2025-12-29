張競解析「正義使命-2025」：首次具體並實質影響空中飛航活動

中共軍演演習區。本報資料室

針對解放軍東部戰區所宣布「正義使命-2025」軍事演習，中華戰略學會資深研究員張競指出，迄至目前為止，本次演習具有下列各項特點；首先是就對台三大發言系統來說，解放軍目前發言層級僅限於東部戰區，12月29日《解放軍報》紙本並未發佈演習通告，國務院台灣辦公室與外交部發言系統尚未對外發言，此種對外發言非同步，發言層級受約制現象值得注意。

其次依據上海飛航情報區所發佈編號A4840／25號飛航通報(NOTAM)，總計在台灣周邊設立七個臨時危險區與限制飛航區，管制飛行器進入管制區飛航活動時間從1230／0800至1230／1800，共計十個小時。此等區域與中國海事局所發航行警告區域一致。但解放軍所發佈五個操演區都在這七個管制區涵蓋範圍內。

張競強調，本次是共軍在台灣本島周邊演習以來，首次具體並實質影響空中飛航活動，受影響飛航活動包括台灣對金馬外島往來航班、國際民航依國際航線穿越台北飛航情報區之國際航班、台灣各國際機場連接他國往返之國際航班以及台灣連接中國大陸之往返航班等四大類別。顯然此次北京是痛下決心，要讓台北執政團隊與台灣民眾，因為民用航班受到干擾而具體有感；對此吾人必須嚴肅看待。

張競強調，軍事攻防是項互動作為，演訓活動與航跡，其實是受到我方如何回應而有所變化。而且平時練兵場，未見得就是戰時用兵地；因此不必對著解放軍所劃設演習海空域或是實彈射擊靶區胡猜瞎想。但是對於本次「正義使命-2025」演習對台灣社會所產生實質干擾，絕對不能忽視。就算29日台灣股市收盤大漲254.87點，但這並不表示台灣鄉親能夠完全無視共軍此等軍事活動。

