張競：對岸演習不只侵入領海 甚至覆蓋七星岩島礁

大陸解放軍東部戰區昨無預警宣布發動「正義使命-2025」圍台軍演，並宣布今（30日）上午8點至下午6點，將在台灣周邊5個劃定的海空域進行實彈射擊，幾乎完全封鎖台灣，外界憂心已跨進我國領海。對此，中華戰略學會資深研究員張競博士表示，不但涵蓋領海，甚至包括恆春外海的七星岩。

中華戰略學會資深研究員張競。（資料照／翻攝自張競臉書）

張競在臉書發文指出，中國大陸突然發起代號「正義使命2025」的圍台軍演，在台灣周邊畫設7個操演區域，範圍離台灣本島非常接近，是否已跨越進領海? 中華戰略學會資深研究員張競博士表示，不但涵蓋領海，甚至包括恆春外海的七星岩。

張競表示：當人們還在問「實彈射擊臨時危險區，是否已經跨越進領海」的時候，讓我告訴您非常無情冷酷答案：「第4號實彈射擊臨時危險區，不但涵蓋範圍跨越領海，甚至還涵蓋「領海基點編號T15七星岩」，所以真相是：「實彈射擊臨時危險區涵蓋台灣附屬島礁土地以及內水！」

張競在個人影片上嚴肅的說：「這件事實在非同小可，可是從昨天一整天的報導和相關單位的簡報，我們會發現我們的國安團隊和國安機構，居然沒人發現這個事情(已包括我方領土)，竟只在討論是否已畫進領海，如今事實的真相更嚴重！它(演習區域)甚至已涵蓋附屬島嶼的土地與內水！」

張競話鋒一轉表示：「我們認為今天兩岸發展到這個情形，實在很讓人遺憾，這次演習已確實影響到我們的海空交通，民眾的生活都受到非常嚴重的衝擊，中共解放軍的圍島演習，這次確實是有感。兩岸關係，對話管道又已中斷，假如我們還一意孤行，挑動情緒，最後走向衝突或是意外，這些都是很可能的，一但發生這種事情，我們都不願見到。」

張競強調，「我們希望維持和平穩定，這就必須非常有誠意的消弭敵意，不應再逞口舌之快，去挑弄對方的情緒，這已不是我們該做的事情。一但發生那個大家不願見到的萬一，絕對是台灣鄉親們不可承受之重！」

