張紀中73歲才生小女兒！遭幼子問「你這麼老，什麼時候會死」 霸氣回應藏洋蔥

74歲的大陸導演張紀中近日透露，被年幼的孩子問了句直白又殘酷的話：「爸爸，你怎麼這麼老？你什麼時候會死？」他笑著回答：「不是我這麼老，是你也會老。目前還看不出來（什麼時候會死），我準備陪你們到30歲！」這句話意味著他得活到103歲。

張紀中與小31歲的妻子杜星霖育有3名子女，最小的女兒「小龍珠」去年才出生，如今剛滿1歲。面對孩子單純的提問，他沒有避開，而是用幽默化解：「不是我老，你也會慢慢長大、變老呀。」被問到「什麼時候會死」時，他也鄭重表示，會努力陪孩子們長大，並說自己「有決心、有信心實現承諾」。

廣告 廣告

這段對話引起不少討論。有人認為他用開放心態面對生死，也讓孩子更安心；也有人質疑，高齡父親要活到百歲並不容易，擔心這樣的承諾會造成心理負擔，更有網友直接批評是因為他高齡生育，才讓孩子必須早早面對父母衰老。

對於外界評論，張紀中選擇不理會，表示自己奉行「三不政策」——不聽、不看、不回應。他說：「輿論是陷阱，生活才是真的。」儘管已年過七旬，他仍堅持親力親為照顧孩子，從泡牛奶到講睡前故事都不缺席。他認為，父愛不在年齡，而在於「當下有沒有盡力」。夫妻倆也計畫帶孩子旅居歐洲，希望用陪伴留下更多回憶。

延伸閱讀

63歲馬景濤公開新歡！37歲女友認「馬哥跟我爸同齡」：這很正常，我不care

魏如萱認愛小21歲男網紅！被控「當小三」正面回擊：不是秘密，沒有隱藏