張紘愷桃園毒駕奪3命 親友盼「別打擾」不想讓90歲阿公知道
桃園市昨（11）日晚間發生毒駕事件，駕駛白色轎車的張紘愷拒絕警方盤查，踩油門加速狂逃，在桃園街頭上演警匪追逐，他後來失控撞上紅綠燈桿後，導致2名無辜路人被撞死，他也在送醫搶救後宣告不治。這起毒駕3死悲劇事件曝光，毒駕問題再度引起高度關注。有記者找到張紘愷的住處，住在同棟建物的親友不願多談，希望不要記者打擾他們，家中還有張紘愷90幾歲的阿公，目前阿公也並不知情。
30歲張紘愷昨天為躲避警方盤查，在桃園街頭開車狂飆，警方派出許多警力試圖追捕，沒想到張紘愷行經桃園區經國路、天祥三街口時，駕駛車輛突然失控，先撞上紅綠燈桿後，接著2名無辜路人（50歲男子、40歲男子）被撞噴飛。
救護人員趕到現場時，2名路人已呈現OHCA（無呼吸心跳）狀態，張紘愷則昏迷，3人送醫搶救後，紛紛都宣告不治。警方從張紘愷駕駛的車輛中，搜出安非他命的毒品，並將張的尿液跟唾液送檢驗，呈現安非他命陽性反應，證實他就是毒駕行為。
這起毒駕案件造成3人死亡，引起社會高度關注。根據《ETtoday》報導，記者找到張紘愷的住處，得知他與老婆平時住在1樓，有親友則住在同棟2樓，親友低調回應，認為張紘愷所犯下的錯得由他承擔，不應該牽連到家人，他們也希望不要再來打擾，因為家中還有90幾歲的阿公，目前阿公也並不知情。
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