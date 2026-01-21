張維倩協助購置熱顯像儀 強化新北消防第7大隊救災力
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
守護市民安全是最重要的責任，消防弟兄在救災現場上山下海，安全裝備配備絕對不能馬虎。新北市議員張維倩與金瑞龍日前共同透過建議款，協助購置熱顯像儀，提供給新北市政府消防局第7大隊，進一步強化救災與應變量能，為第一線人員提供更完善保護。
這項共同建議款購置的熱顯像儀，未來將支援中和消防分隊、國光消防分隊及南勢消防分隊使用。張維倩表示，這類專業設備能讓第一線人員在關鍵時刻多一分保障、少一分風險，確保救災人員在火場等危險環境中具備更強偵測能力，有效提升搜救效率。
消防人員面對嚴苛挑戰，必須有精良裝備作為後盾。張維倩指出，透過爭取建議款購置專業儀器，能實質提升基層單位搜救量能。她對於第一線人員的辛勞表達敬意，並承諾落實各項安全資源挹注，持續守護救災英雄安全。
張維倩承諾會持續關注並推動消防與救護設備更新，全面提升救災量能，為市民生命安全把關。她表示，會監督相關預算執行，確保新北市消防資源持續升級，讓救災人員在執行任務時都能擁有先進器材。
照片來源：新北市議員張維倩臉書翻攝
