張綱維涉掏空遠航案部分確定已發監 不服提聲明異議遭駁回

遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空遠航近36億元，二審判處14年徒刑，其中涉及遠航停飛事件，因違反民用航空法遭判刑2年半，此罪由法律規定不得上訴確定，檢察官核發執行指揮書，將張綱維發監執行。張綱維不服入監執行，向高院聲明異議，主張他已提起上訴，不應切割案件，高院16日裁定駁回。

遠東航空董事長張綱維（前中）涉掏空遠航案，二審判14年徒刑，其中民用航空法判刑2年半，不得上訴確定。張男不服入監執行，聲明異議，他已提上訴不應切割案件，高院16日駁回。（中央社資料照）

根據台灣高等法院今天公布的裁定，張綱維因違反證券交易法等案件，一審台北地方法院判決後，經二審台灣高等法院去年11月間改判，多罪應執行有期徒刑14年，犯罪所得新台幣19.8億餘元追繳沒收。可上訴。

不過，二審判決中，張綱維涉及遠航停飛事件，因違反民用航空法第110條之3規定擅自違法停業並致生重大損害，遭判處有期徒刑2年6月。此罪因法律規定不得上訴第三審而確定，檢察官因此核發執行指揮書，將張綱維發監執行。

張綱維不服檢方執行指揮，向台灣高等法院聲明異議，主張高院判決各罪之間應是一行為觸犯數罪名的想像競合關係，應從重論罪並視為裁判上一罪；他已就全部犯罪事實提起上訴，上訴效力應及於不得上訴第三審的罪名。

此外，張綱維也說，高院不分青紅皂白，就確定罪名移送執行涉違法，嚴重損害他受憲法保障的訴訟權，也侵害他的人身自由權及財產權，造成高達新台幣上百億元損失，國家應負賠償責任。

高院受理後認定，本件檢察官的執行指揮並無違法或不當，張綱維所提的聲明異議並無理由，裁定駁回。

高院表示，判決一經確定即生效力，檢察官依確定判決內容為指揮執行，並無違法或執行方法不當情形。至於張綱維若主張確定判決在事實認定上有錯誤，法律另設有再審及非常上訴救濟制度。

此外，最高法院相關裁定已說明，數罪併罰的案件中，何時定執行刑為宜，並非指未定應執行刑前，檢察官不得就已確定部分先予執行，張綱維此部分主張，明顯屬誤會，難以採信。