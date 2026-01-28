張繼聰肉體改造成鐵血爆肌拳手 張家輝虧他「醫美的功勞」

張繼聰為拍攝新片《金童》練出一身肌肉的魔鬼身材。（華映提供）

香港電影《金童》由導演陳維冠執導，張繼聰、曾志偉、朱栢康、韋羅莎等人合演，在香港小兵立大功，賣出破千萬港幣（約4000萬台幣）的亮眼票房，其中張繼聰為《金童》先增重扮演拳擊手，又再減重恢復正常身型，而他同時在拍攝《尋秦記》，短短數月體重變化了22公斤，連古天樂都忍不住笑說他的臉型和身體完全無法連戲。

張繼聰為了新作《金童》不但花了兩年時間肉體改造成鐵血爆肌，更自掏腰包6位數港幣完成作品，才讓電影順利上映，他更勤跑映後，並靠著自己的好人緣，讓不少香港天王幫他站台，像是影帝張家輝及天王古天樂都為他造勢。

廣告 廣告

張家輝大方現身映後活動，曾在電影《激戰》中也瘋狂改造肉體的張家輝大開玩笑，稱張繼聰的改造太誇張，一看就是醫美的功勞，「他的肌肉有如打假球！胸肌漲成這樣，打一邊可能就要花掉3萬多港幣。」張繼聰大笑跟進說自己是到韓國進行改造，「胸肌、腹肌1顆1顆全都打了1輪肉毒。」

但張家輝收起玩笑，認真讚美張繼聰說：「現在能拍好1部電影到可以上映真的不容易，他有膽量去完成，希望大家多多支持。」但又忍不住繼續開玩笑：「都拍了《金童》，下1部戲可以拍《玉女》，反正胸部都練得那麼大了，就繼續演囉！」而在張繼聰的努力下，《金童》開出在香港好票房，成為香港去年第7部票房破千萬的作品。

更多中時新聞網報導

王心凌攻蛋 蠻腰辣腿大放送

TPBL》梅克全能爆發 戰神擊倒特攻止敗

星宇A350藝術機 下半年啟航