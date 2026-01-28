張繼聰連軋《金童》《尋秦記》狂甩22公斤！古天樂傻眼：臉型全變無法連戲

張繼聰為了《金童》投入兩年時間進行肉體改造，不僅練就一身鐵血爆肌，更自掏腰包投入6位數港幣支持作品，確保電影能順利面世。華映娛樂提供

由香港導演陳維冠執導的電影《金童》在香港創下超過1000萬港幣（約4000萬台幣）的票房佳績，主演張繼聰在短短數月內為了精準詮釋「項少龍」乾兒子與落魄拳王兩個截然不同的角色，瘋狂增減重達22公斤，連古天樂都忍不住笑說，張繼聰的臉型和身體完全無法連戲。

由於《金童》與《尋秦記》的拍攝期重疊，張繼聰在完成拳擊場面的拍攝後，必須迅速減重回復一般身型。他在短短時間內減去22公斤，導致回到《尋秦記》劇組接續拍攝時，臉型與體態產生了巨大差異，連戲服都顯得異常寬鬆。

身為監製的古天樂在現場觀察到他的驚人變化，忍不住開玩笑說他的臉型跟身體狀況完全無法連戲。古天樂表示：「他除了天天努力維持身型，一直吃雞蛋和雞胸肉外，更隨身帶著教練，非常有心。」張繼聰則笑稱：「我被監製古老闆發現我的樣子完全無法連戲了啊！」

張繼聰為了《金童》投入兩年時間進行肉體改造，不僅練就一身鐵血爆肌，更自掏腰包投入6位數港幣支持作品，確保電影能順利面世。在拍攝期間，他展現出近乎瘋狂的自律，除了日常飲食嚴格控管雞胸肉與雞蛋，隨身更有專業教練指導，讓他在片場隨時隨地都能進行高強度訓練，這份毅力讓該片成為去年香港第7部破千萬票房的作品。

張繼聰在圈內的好人緣也為電影帶來強大助攻，影帝張家輝與天王古天樂均現身為他造勢。曾在《激戰》中同樣經歷過魔鬼肉體改造的張家輝，在映後活動中大開玩笑，稱張繼聰的胸肌厚實程度有如打假球：「他的肌肉一看就是醫美的功勞，胸肌漲成這樣，打一邊可能就要花掉3萬多港幣。」張繼聰也幽默回應：「我到韓國進行改造，胸肌、腹肌一顆一顆全都打了一輪肉毒。」

玩笑過後，張家輝感性地表示：「現在能拍好一部電影到可以上映真的不容易，他有膽量去完成，希望大家多多支持。」但他仍不忘補一刀建議張繼聰下部戲可以接演《玉女》，「反正胸部都練得那麼大了。」

面對前輩的提攜與票房的肯定，張繼聰有感而發地表示：「這條路很難走，但我們還是一步一步走過去，終於見到美麗的日出了。」《金童》劇情敘述昔日拳壇「金童」張力因意外入獄，10年後出獄與素未謀面的兒子方圓相遇，為了爭取遺產與生活主權，他在教練曾志偉的支持下，克服內心陰影重返擂台，誓言成為兒子的榜樣。電影將於2026年1月30日在台上映。



