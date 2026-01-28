張繼聰連軋《金童》《尋秦記》狂甩22公斤！古天樂傻眼：臉型全變無法連戲
由香港導演陳維冠執導的電影《金童》在香港創下超過1000萬港幣（約4000萬台幣）的票房佳績，主演張繼聰在短短數月內為了精準詮釋「項少龍」乾兒子與落魄拳王兩個截然不同的角色，瘋狂增減重達22公斤，連古天樂都忍不住笑說，張繼聰的臉型和身體完全無法連戲。
張繼聰激瘦22公斤 讓古天樂直呼無法連戲
由於《金童》與《尋秦記》的拍攝期重疊，張繼聰在完成拳擊場面的拍攝後，必須迅速減重回復一般身型。他在短短時間內減去22公斤，導致回到《尋秦記》劇組接續拍攝時，臉型與體態產生了巨大差異，連戲服都顯得異常寬鬆。
身為監製的古天樂在現場觀察到他的驚人變化，忍不住開玩笑說他的臉型跟身體狀況完全無法連戲。古天樂表示：「他除了天天努力維持身型，一直吃雞蛋和雞胸肉外，更隨身帶著教練，非常有心。」張繼聰則笑稱：「我被監製古老闆發現我的樣子完全無法連戲了啊！」
張繼聰為了《金童》投入兩年時間進行肉體改造，不僅練就一身鐵血爆肌，更自掏腰包投入6位數港幣支持作品，確保電影能順利面世。在拍攝期間，他展現出近乎瘋狂的自律，除了日常飲食嚴格控管雞胸肉與雞蛋，隨身更有專業教練指導，讓他在片場隨時隨地都能進行高強度訓練，這份毅力讓該片成為去年香港第7部破千萬票房的作品。
張家輝笑虧大胸肌如醫美打假球
張繼聰在圈內的好人緣也為電影帶來強大助攻，影帝張家輝與天王古天樂均現身為他造勢。曾在《激戰》中同樣經歷過魔鬼肉體改造的張家輝，在映後活動中大開玩笑，稱張繼聰的胸肌厚實程度有如打假球：「他的肌肉一看就是醫美的功勞，胸肌漲成這樣，打一邊可能就要花掉3萬多港幣。」張繼聰也幽默回應：「我到韓國進行改造，胸肌、腹肌一顆一顆全都打了一輪肉毒。」
玩笑過後，張家輝感性地表示：「現在能拍好一部電影到可以上映真的不容易，他有膽量去完成，希望大家多多支持。」但他仍不忘補一刀建議張繼聰下部戲可以接演《玉女》，「反正胸部都練得那麼大了。」
面對前輩的提攜與票房的肯定，張繼聰有感而發地表示：「這條路很難走，但我們還是一步一步走過去，終於見到美麗的日出了。」《金童》劇情敘述昔日拳壇「金童」張力因意外入獄，10年後出獄與素未謀面的兒子方圓相遇，為了爭取遺產與生活主權，他在教練曾志偉的支持下，克服內心陰影重返擂台，誓言成為兒子的榜樣。電影將於2026年1月30日在台上映。
更多鏡報報導
2歲兒1句話惹哭Selina！昔遭火吻感謝「再生爸爸」細心補皮 才有機會當「腰果的媽」
國產車廠千金IG火辣照公開！驚曝滑雪穿淘寶貨 整套防寒內搭不到1200元
公車搭訕被狠拒！吳念軒《那些你不知道的我》報仇 邱偲琹認愛「韓國歐巴」
尾牙工讀妹抽到最大獎！下秒公開做「1舉動」老闆氣炸 過來人嘆：不長眼
其他人也在看
巧合？車銀優陷200億逃稅疑雲 「調查當日」母公司地址「神祕移轉」至江南
南韓偶像男團 ASTRO 成員車銀優（차은우）近期深陷稅務風暴，據悉，原本登記在車銀優母親所經營的強化島鰻魚店地址下的法人公司，在強化郡廳上門進行現場調查的 26 日當天，竟巧合地完成地址變更申請，正式將公司遷往江南。實際上，車銀優去年遭首爾地方國稅廳調查局調查涉嫌逃稅，近期已被通知需追繳超過 200 億韓元（約新台幣 4.4 億元）的稅金。而在這起遷址爭議發生的當天，正好也是目前正在服兵役的車銀優，在逃稅疑雲爆發後首度對外發表立場道歉的日子。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
莎拉潔西卡帕克再與《慾望城市》演員決裂 「大人物」曝原因：真的很傷人
美國女星莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）以影集《慾望城市》走紅全球，劇中與克里斯諾斯（Chris Noth）飾演的「大人物」感情線為一大看點，戲外兩人原本也是好友，沒想到現在男方受訪時證實雙方友誼已經決裂。這也是繼金凱特羅（Kim Cattrall）後，該劇又一位演員與她鬧翻。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
肉體改造2年變爆肌拳擊手 男星肌肉被張家輝虧：像醫美做的
【緯來新聞網】香港電影《金童》由香港導演陳維冠執導，找來人氣男星張繼聰、曾志偉、朱栢康、韋羅莎等實力緯來新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
張庭出門禁止「兒女喊媽媽」遭她爆料：想被搭訕 本尊洩真實原因
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，家庭生活美滿。張庭母女二人也常合體拍片分享生活趣事，近日，16歲女兒林希曈（Angela）突然爆料媽媽小時候會要求她跟弟弟出門在外「不要叫媽媽」，對此，張庭也鬆口真實原因。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 9則留言
林萱瑜結婚兩年鬆口「有備孕計畫」但沒凍卵 辦婚禮進度曝光了
女星林萱瑜與藝人 Junior（韓宜邦）於2024年6月完成登記結婚，婚後生活備受關注。近日她在 Instagram 限時動態開放網友問答，被問及是否會舉辦婚禮以及備孕進度時，也首度鬆口回應，坦言「有備孕計畫」，並同步透露婚禮想法。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 3則留言
大S離世將滿一週年！紀念雕像2/2揭幕 具俊曄現況曝光
女星大S（徐熙媛）去年（2025）病逝日本，享年48歲，至今仍令外界不捨。近來她離世將滿一週年，丈夫具俊曄親自設計的大S紀念雕像已順利完工，預計2月2日舉行揭幕儀式，地點就在她長眠的金寶山。太報 ・ 12 小時前 ・ 12則留言
租客屋內放假槍威脅、退租前砸毀家具 包租業者揭租霸黑洞：「死豬不怕滾水燙，大家都在賭命」｜好宅報報
「我也很想相信人性本善，但當遇到連續欠租，還在屋內亮槍威脅人，最後還破壞屋內設備、威脅爆料媒體，誰能保護我們？」回憶日前遇到的租賃糾紛，聯勝房屋總經理林政緯至今仍感到忿岔不平。當各界期待包租代管成為解決租屋市場亂象的重要制度，看在第一線業者眼中，大家更害怕的是現行法律的保障不足，稍有不慎業者就可能成為承擔風險的倒楣緩衝墊。Yahoo房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 12則留言
王祖賢曝7秒「捧臉賣萌」影片！開通抖音帳號 百萬人瘋狂：永遠的神仙姐姐
58歲「永遠的小倩」王祖賢息影後定居加拿大潛心修佛，最近在網路上相當活躍，繼早前開通中國社群平台快手帳號後，27日又進駐抖音，獲得官方認證。她發布首支影片，短短7秒就吸引超過百萬人按讚，影響力可見一斑。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 14則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
邱偲琹男友是「路邊搭訕來的」 韓國街頭看對眼
《那些你不知道的我》找來吳念軒、傅孟柏、邱思琹等演員一同出席記者會，邱思琹和電視界大佬郭建宏的兒子郭方儒分手後，被拍到和一位韓國歐巴在一起，兩人被拍到互動相當親密，她也大方在IG曬兩人的親密照，首度聊到新男友，她透露兩人是在韓國街頭認識的。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 17則留言
路人入鏡求打馬！啦啦隊女神「1反應」爆爭議 急下架影片道歉了
陳波波是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員之一，擁有亮麗外型的她受到粉絲喜愛，不過近日發布韓國天團「Super Junior」演唱會影片時，引發一連串爭議。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1則留言
請假逾一年 監察院院長陳菊准辭
監察院長陳菊前年底開始請假，已超過一年，引發在野黨質疑，賴清德總統昨天准予陳菊請辭。賴總統昨晚表示，陳菊前年底中風，導致身體不方便，第一時間就提出辭呈，他認為陳菊仍有機會替社會服務，因此未准，直到最近陳菊又提出辭呈，他勉予同意，希望陳菊早日康復。聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 146則留言
今晨僅7.6度、白天回暖南部飆29度！這天又變天強冷空氣襲 轉雨時間曝
中央氣象署指出，今（29）日輻射冷卻作用之下，西半部及宜蘭低溫約12到15度，清晨新竹、苗栗河谷地區及金門可能有10度左右或以下低溫出現，請注意保暖，而花東低溫約16至17度，另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車及登山請注意路況安全；白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大，請適時調整衣物；天氣方面，各地大多為多雲到三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
言情天后專訪1／她的真實人生太苦 堅守「言情小說一定要有快樂結局」
寫有錢人曾是黑潔明的坎，因為她不了解有錢人的生活。失去父親留下來的房子、身上僅剩十塊錢的女孩在最黑暗的歲月躲進粉紅色防空洞，用文字撒糖，把鍵盤聲敲出收銀機的清脆聲響。她說自己「沒文化」，筆名是隨手抓來的電視角色；她說自己「不婚頭」，因為看透了經濟自主比依靠男人更可靠。外界總以為，寫言情的人必得有一顆不知世事艱難的少女心，黑潔明卻用她五十歲的人生告訴我們，浪漫的底色其實是現實。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發表留言
大S驟逝快滿周年！下週辦紀念雕像揭幕儀式 具俊曄續留台
女星大S於2025年在日本病逝，令眾多粉絲心痛不已。根據《壹蘋新聞網》報導，由她的丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像已經完成，並將於2月2日舉行揭幕儀式。儘管徐家人希望儀式能保持低調，並計劃安排保全阻擋媒體進入，但具俊曄仍會在儀式結束後留在台灣，陪伴大S。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
賈永婕26年前演八點檔女主角 嫩照出土自嘲「像一根大木頭」
女星賈永婕自接任台北101董事長後話題不斷，日前美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀登台北101的壯舉，吸引全球關注，也讓賈永婕連日登上新聞版面。她26年前演出八點檔《吉祥如意年年來》的畫面也隨之被翻出，當年青澀模樣再度引發網友熱議。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 13則留言
道奇X因子！佐佐木朗希辭退WBC拚先發輪值 主帥點出關鍵：需練第三球種
洛杉磯道奇隊對於新賽季的戰力布局大致底定， 美國時間 2 月 13 日將在亞利桑那展開春訓。然而相較於大谷翔平、Mookie Betts 與 Freddie Freeman 等核心球星的穩定，邁入大聯盟第二個賽季的 24 歲日本強投佐佐木朗希，仍是陣中最大的變數與謎團。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 4則留言
14歲小哈珀4字力挺媽媽！捲貝克漢長子「家醜風波」 最無辜的竟是她？
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）26歲的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）日前拋出核彈級聲明，控訴父母長年控制他的人生等。就在家族風波延燒之際，貝克漢14歲的小女兒哈珀（Harper Beckham）以短短4個字，公開力挺母親「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 發表留言