張繼聰鐵血爆肌 張家輝虧他打醫美

香港電影《金童》由導演陳維冠執導，張繼聰、曾志偉、韋羅莎等人合演，在香港小兵立大功，賣出破千萬港幣（約4000萬台幣）的亮眼票房，其中張繼聰為《金童》先增重扮演拳擊手，又再減重恢復正常身型，而他同時在拍攝《尋秦記》，短短數月體重變化了22公斤，連古天樂都忍不住笑說他的臉型和身體完全無法連戲。

張繼聰為了新作《金童》不但花了兩年時間肉體改造成鐵血爆肌，更自掏腰包6位數港幣完成作品，才讓電影順利上映，他更勤跑映後，並靠著自己的好人緣，讓不少香港天王幫他站台，像是影帝張家輝及天王古天樂都為他造勢。

張家輝大方現身映後活動，曾在電影《激戰》中也瘋狂改造肉體的張家輝大開玩笑，稱張繼聰的改造太誇張，一看就是醫美的功勞，「他的肌肉有如打假球，胸肌漲成這樣，打一邊可能就要花掉3萬多港幣。」張繼聰大笑跟進說，他是到韓國進行改造，「胸肌、腹肌1顆1顆全都打了一輪肉毒。」