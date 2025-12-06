一張罰單政府翻車！頂流明星全寫進上面 被寫成違規攤販官方急滅火

娛樂中心／綜合報導

鹿晗（左起）、迪麗熱巴、楊紫、李現。（圖／翻攝自微博）

中國遼寧撫順市新撫區近日爆出一樁離奇烏龍事件，一份疑似政府公布的「佔道經營簡易處罰名單」在網路流傳，引發輿論炸鍋，原因竟是名單中出現大量與一線明星完全相同的姓名，乍看之下宛如「半個娛樂圈集體違規擺攤」。相關照片顯示，該公示文件以白底黑字列出數十筆資料，標題為新撫區住建局行政處罰公告，表格中清楚標註「佔道經營」、罰款金額50元，並附有流水編號與承辦人員姓名，整體格式正式，看不出異狀。

然而細看名單，從鹿晗、孫儷、李現到楊穎等多位頂流藝人姓名赫然在列，還出現與知名藝人僅一字之差的名字，例如「蘇朋」、「吳隆」，巧合程度高得離譜。照片在社群平台瘋傳後，網友笑稱「明星全跑去撫順擺小吃」、「這張罰單可以直接辦頒獎典禮」、「內娛批量下凡做生意」，甚至調侃這是史上最豪華的佔道經營名單。

一張造假罰單上面占了半個娛樂圈的大咖。（圖／翻攝自微博）

事件持續延燒，新撫區政府隨後緊急出面說明，指出該文件確實源自2019年10月的行政流程，但名單中的姓名並非真實違規者，而是執行單位未依法登記當事人身份，在製作公示資料時隨意填寫名稱，導致出現大量與公眾人物重名的狀況。官方強調，所有被點名的明星與此事毫無關聯，也未曾涉及任何佔道經營行為，目前相關公示內容已全面下架。

儘管官方澄清，外界仍對行政流程的草率程度感到錯愕，不少網友質疑公部門對個資與名譽權的重視程度，認為即使是「代填名稱」，也不該選用具有極高辨識度的藝人姓名，否則輕易造成誤導與侵權。也有人直言，這起事件荒謬之餘，反映出基層行政作業的鬆散問題，「不是明星倒楣，是制度太隨便」。

